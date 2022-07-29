Мечта Путина: Горбач рассказал, почему Россия все еще хочет захватить Киев

Путин все еще грезит мечтой захватить Киев, но сил на это у него нет / Reuters, facebook.com

На данный момент у России нет возможностей для захвата Киева. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политический аналитик Института Евроатлантического Сотрудничества Владимир Горбач.

По словам эксперта, Путин, несмотря на отвод войск РФ из Киевской области, все еще не отказался от цели по захвату украинской столицы.

"Мы знаем, что он хотел это сделать. Киев — это столица и это символическая ценность для их замысла, как и самоубийство, арест или капитуляция нашего военно-политического руководства. Это не удалось сделать, но это было бы большой мечтой и успехом, если бы они смогли это повторить каким-то иным способом", - сказал Горбач.

По словам эксперта, несмотря на то, что контроль над Киевом представляет интерес для российских вооруженных сил в их войне, возможности это сделать у них как не было раньше, так нет и сейчас.

"Чем дольше продлится война, тем дальше будет уменьшаться эта возможность. Поэтому сейчас это звучит маловероятно и почти фантастично, тем более попытаться заменить нынешнюю политическую власть на какую-то другую - какими-то Медведчуками или другими пророссийскими деятелями уже просто невозможно на пятом месяце войны. Поэтому мечтать можно о чем угодно, но ресурсов и возможностей у российских агрессоров осуществить свои планы в Украине просто нет", - сказал Горбач.

Ранее Главред писал о рисках вторжения армии Беларуси в Украину.

"Если это произойдет, это будет еще одним поражением и, думаю, они это тоже прекрасно понимают. Особенно после того, как приобрели опыт боев под Киевом, на Черниговщине и в Сумской области. То есть это очень растянутые по территории цепи снабжения, которые будут уничтожаться украинскими партизанами, особенно в лесах и на болотах", - пояснял Горбач.

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