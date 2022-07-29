Обрекут себя на гибель: эксперт рассказал о рисках вторжения армии Беларуси в Украину

Вторжение Беларуси в Украину может быть фатальным - Владимир Горбач / Reuters, facebook.com

Даже если Беларусь соберется нападать на север Украины, шансов на то, что такого рода операции будут удачными, мало.

Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик института Евроатлантического Сотрудничества Владимир Горбач.

"Если это произойдет, это будет еще одним поражением и, думаю, они это тоже прекрасно понимают. Особенно после того, как приобрели опыт боев под Киевом, на Черниговщине и в Сумской области. То есть это очень растянутые по территории цепи снабжения, которые будут уничтожаться украинскими партизанами, особенно в лесах и на болотах", - пояснил Горбач.

По его словам, на Западной Украине и в Полесье белорусским войскам будет очень трудно найти какой-то другой проход, кроме как автомобильными дорогами - по лесам и болотам на технике не проехать.

"Решиться на сухопутную операцию теми силами, которые есть у них сейчас — это обречь себя на гибель. Поэтому они могут шантажировать", - считает эксперт.

И добавляет, что шантаж этот заключается в информационной плоскости — то есть чем больше они будут нагнетать эту угрозу удара с севера, тем больше украинское командование будет вынуждено держать на границе украинские силы, чтобы противодействовать такому вторжению. А это - в российских интересах, потому что это отвлекает ВСУ от линии фронта на востоке и юге Украины и делает более тяжелыми попытки контрнаступления.

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