Медики борются за жизнь: в жутком ДТП под Одессой пострадала юная продавщица арбузов

ДТП в Одесской области / od.npu.gov.ua

В Одесской области в результате ДТП при участии водителя KIA пострадала 16-летняя Надежда Балан, девушка находится в тяжелом состоянии.

Она работала продавцом арбузов за прилавком вдоль автомобильной дороги, где и произошло ДТП. По словам ее матери Ирины, врачи делают все возможное, чтобы спасти ее дочь, однако состояние Надежды крайне тяжелое, пишет Оbozrevatel.

Женщина рассказала, что у пострадавшей раздроблен таз, порвана почка и селезенка, сломаны ноги и ребра, пробито легкое.

"Медики говорят, что вся надежда на молодой выносливый организм", – говорит она.

По ее словам, родители 32-летней водителя KIA вышли на связь и обещали материально помочь, однако суммы лечения в детской реанимации настолько высоки, что остаются неподъемными для многодетной семьи, где живет Надя.

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"Наша дочь хотела подзаработать за лето себе на учебу в колледже, а теперь мы вынуждены обратиться ко всем неравнодушным людям", – призналась мама пострадавшей девочки.

/ od.npu.gov.ua

Как уточнили в ГУ НП в Одесской области, в результате аварии пострадала 16-летняя девушка, которая там была, и водитель, их увезла "скорая". По предварительной информации полицейских, водитель совершая обгон транспортных средств, двигавшихся впереди нее, не справился с управлением.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Ровненщине, от грузовика во время движения отлетела деталь. Она попала в 44-летнего пешехода и травмировала его. Пострадавшего мужчину госпитализировали с открытым переломом плеча.

Деталь отлетела от грузовика с такой силой, что задев мужчину, пролетела еще 20 метров.