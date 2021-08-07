УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Ривненской области от лесовоза на ходу отлетела деталь и сломала плечо пешеходу

7 августа 2021, 08:35

Пострадавшего мужчину госпитализировали. Позже выяснилось, что лесовоз не прошел необходимый техосмотр.

Лесовоз не прошел техосмотр / Скриншот

В селе Балашовка, на Ровненщине, от грузовика во время движения отлетела деталь. Она попала в 44-летнего пешехода и травмировал его. Пострадавшего мужчину госпитализировали с открытым переломом плеча.

Деталь отлетела от грузовика с такой силой, что задев мужчину, пролетела еще 20 метров, идется в сюжете ТСН. Врачи говорят, что ему повезло, что выжил. Часто в таких случаях пострадавших не удается спасти.

Уже выяснилось, что лесовоз от которого пострадал мужчина – не проходил техконтроль – обязательный для таких грузовиков. Однако останавливать авто, чтобы выяснить, проходило ли оно техконтроль – копы права не имеют. Если все же это обнаруживают – наказывают водителя. Штрафом в 340 гривен, а дальше лишением прав.

После нескольких операций Александра (потерпевшего) ждет многомесячное восстановление. Судиться мужчина не хочет – водитель извинялся, а предприниматель обещал помогать с лечением. Между тем селяне после очередного ДТП требуют – чтобы лесовозы ездили ночью, когда на улицах нет людей.

Предыдущие похожи инциденты на дороге

Как отмечается в сюжете, полтора месяца назад деталь от лесовоза влетела в пешехода в Березном. Тогда все закончилось трагически: мужчине оторвало руку. Медики не смогли его спасти.

А в прошлом году в селе Новоречица, что также на территории Ровненской области, деталь от колеса убила 11-летнюю девочку, которая стояла возле магазина. Во время движения грузовика, перевозившего древесину, отпало бортовое кольцо диска колеса.

ПДД Ровненская область новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Ривненской области от лесовоза на ходу отлетела деталь и сломала плечо пешеходу». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Украине с 1 сентября изменят тарифы на электроэнергиюВ Украине с 1 сентября изменят тарифы на электроэнергию Цена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударомЦена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударом Чистильщик организма №1: в каком виде свекла максимально полезна и для кого она опаснаЧистильщик организма №1: в каком виде свекла максимально полезна и для кого она опасна Новое ядерное оружие Украины вместо Будапештского меморандума: Запад предупредили об ультиматумеНовое ядерное оружие Украины вместо Будапештского меморандума: Запад предупредили об ультиматуме Комаровский назвал проблему украинцев из-за смертельного заболеванияКомаровский назвал проблему украинцев из-за смертельного заболевания

Последние новости

09:05

Дожди с ливнями уходят из Украины: где ожидаются осадки

08:35

В Ривненской области от лесовоза на ходу отлетела деталь и сломала плечо пешеходу Видео

08:27

Еще один скачок COVID-19: в Украине коронавирусом заболело больше тысячи человек

08:03

"Любишь Россию – нужно уезжать": в Украине предупредили о военной атаке Москвы после слов Зеленского Видео

07:55

Новое серебро Украины для Олимпиады 2020: награды завоевали каноистки Лузан и Четверикова

Реклама
07:45

Россия здесь не приживется мнение

07:38

"Не носить маски - преступление": эпидемиолог рассказал, почему Украина не готова к волне COVID-19 Видео

07:10

Жесткая риторика Зеленского и компромисс с РФ: в Раде объяснили, почему президент перешел в атаку Видео

06:30

Зеленский дрейфует в сторону идей Порошенко мнение

06:02

Какие вещи привлекают негатив в дом и несут неудачи Видео

05:28

Деньги списываются, а купюры не выдаются: украинцы жалуются на сбой в работе банкоматов ПриватБанка

05:02

Лунный гороскоп на неделю 9-15 августа: зависть, сложности в отношениях или тревога Видео

04:23

Жена Артура Пирожкова засветила упругие ягодицы в пикантной позе

03:50

В Украине ударит 40-градусная жара: синоптик назвал дату Видео

03:02

Почему нельзя не мыть расческу и кисти для макияжа: врачи назвали риски для здоровья Видео

02:16

Почти голая Ирина Шейк в невидимых трусиках свела с ума поклонников

01:37

Что взять на перекус в дорогу: крутые советы от диетолога

00:55

В Epic Games Store бесплатно раздают сразу две "мощные" игры с рейтингом более 90% Видео

00:20

Гороскоп на сегодня 7 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, зависть или непредвиденные траты Видео

06 августа, пятница
23:55

Во Львове медики спасли ребенку жизнь с помощью робота-хирурга

Реклама
23:31

Сорваны крыши и повалены деревья: на Полтаву обрушилась непогода Видео

23:29

В Одесской области поезд задавил отчаянного мужчину, который лег на рельсы

23:22

Шесть вещей, которые стоматологи делают каждый день, чтобы защитить свои зубы Видео

23:07

Помощь от МВФ потратят на создание подушки безопасности - ОПУ Видео

22:58

Не заметил яму: в Кропивницком мужчина из-за плохой дороги лишился глаза и двух зубов Видео

22:24

Назван фактор на работе, который повышает риск сердечного заболевания Видео

22:23

Непогода в Польше: повалены деревья, затоплены дома и дороги Видео

22:14

В Киеве за вакцинацию дарят билеты на футбол Видео

21:35

Бывший посол рассказал, что нужно сделать до встречи Зеленского и Байдена

21:32

НАБУ показало, как судья Чаус брал взятку Видео

20:38

"Уезжайте и ищите комфорт в других странах": омбудсмен обратился к противникам закона о языке Видео

20:37

В США поймали рыбу-овчарку с человеческими зубами

20:19

Украина при содействии Метинвеста менее чем за сутки отправила спасателей тушить пожары в Грецию Фото

20:09

В Украине в августе изменится цена на газ: сколько придется платить

20:04

Приметы на 7 августа: что нельзя делать в день святой Анны Видео

20:01

В Одесской области горе-мать оставила в роддоме второго ребенка

19:34

Мать покойного Кузьмы Скрябина заявила, что песни ее сына хотят украсть Видео

19:30

Снесут ли Зеленского по технологии Майдана мнение

19:25

"Дельта" атакует: на Тернопольщине скончался инфицированный индийским штаммом коронавируса Видео

19:23

Дженнифер Энистон прекратила общаться со всеми, кто не вакцинировался от коронавируса

Реклама
18:53

В Киевской области взлетят цены на проезд в транспорте Видео

18:41

Кабмин при содействии Метинвеста направил в Грецию специальный самолет для тушения пожаров (фото)

18:37

"Вонючая россиянка": в Кишиневе "Мисс Молдова-2008" угодила в языковой скандал и получила сумкой Видео

18:25

Гороскоп на сегодня 6 августа для всех знаков Зодиака: опасность на дороге, вознаграждение и хлопоты Видео

18:24

Раскрыли сюжет первой серии 2 сезона сериала Ведьмак 2021

18:24

Ветерана АТО, который хотел подорвать Кабмин, арестовали

18:18

Когда Спасы 2021: Медовый Спас, Яблочный Спас и Ореховый Спас, дата и традиции

17:59

Супермодель Кара Делевинь полностью голая показала интимное селфи из ванной

17:52

"Нельзя злить Россию": Данилов резко разнес ФРГ и Францию, обвинив их в срыве планов Украины по НАТО Видео

17:45

Каждый второй украинец пострадает от материального кризиса - Госстат Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять