В Ривненской области от лесовоза на ходу отлетела деталь и сломала плечо пешеходу

Лесовоз не прошел техосмотр / Скриншот

В селе Балашовка, на Ровненщине, от грузовика во время движения отлетела деталь. Она попала в 44-летнего пешехода и травмировал его. Пострадавшего мужчину госпитализировали с открытым переломом плеча.

Деталь отлетела от грузовика с такой силой, что задев мужчину, пролетела еще 20 метров, идется в сюжете ТСН. Врачи говорят, что ему повезло, что выжил. Часто в таких случаях пострадавших не удается спасти.

Уже выяснилось, что лесовоз от которого пострадал мужчина – не проходил техконтроль – обязательный для таких грузовиков. Однако останавливать авто, чтобы выяснить, проходило ли оно техконтроль – копы права не имеют. Если все же это обнаруживают – наказывают водителя. Штрафом в 340 гривен, а дальше лишением прав.

После нескольких операций Александра (потерпевшего) ждет многомесячное восстановление. Судиться мужчина не хочет – водитель извинялся, а предприниматель обещал помогать с лечением. Между тем селяне после очередного ДТП требуют – чтобы лесовозы ездили ночью, когда на улицах нет людей.

Предыдущие похожи инциденты на дороге

Как отмечается в сюжете, полтора месяца назад деталь от лесовоза влетела в пешехода в Березном. Тогда все закончилось трагически: мужчине оторвало руку. Медики не смогли его спасти.

А в прошлом году в селе Новоречица, что также на территории Ровненской области, деталь от колеса убила 11-летнюю девочку, которая стояла возле магазина. Во время движения грузовика, перевозившего древесину, отпало бортовое кольцо диска колеса.