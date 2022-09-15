"Мелкое, косое и рябое": у Зеленского "опустили" Путина и назвали его главный страх

Жалкий внешний вид Владимира Путина может деморализовать российскую армию, не исключил Алексей Арестович.
Главным страхом президента РФ Владимира Путина является опасение, что его могут "грохнуть" люди из его же окружения, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.
В эфире Фейгин Live он напомнил о том, что Путин боится ездить на передовую.
"Боится, что его свои грохнут под видом того, что налетела украинская артиллерия", – подчеркнул собеседник.
При этом он обратил внимание на ужасающий внешний вид Путина.
"Это нервное цепляние за край стола, этот притоп, непонятный танец ногами. Это личность в периоде полураспада", – говорит советник ОП.
По его мнению, жалкий внешний вид Путина может деморализовать российскую армию, которая решит: "Мелкое, рябое, косое и кривое, а мы за это умираем?".
"Геморрой до затылка", - добавил Арестович, характеризуя Путина.
Преемник Путина
Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.
В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.
Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.
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