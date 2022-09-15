"Мелкое, косое и рябое": у Зеленского "опустили" Путина и назвали его главный страх

Алексей Арестович жестко потроллил Владимира Путина / Фото УНИАН

Главным страхом президента РФ Владимира Путина является опасение, что его могут "грохнуть" люди из его же окружения, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире Фейгин Live он напомнил о том, что Путин боится ездить на передовую.

"Боится, что его свои грохнут под видом того, что налетела украинская артиллерия", – подчеркнул собеседник.

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При этом он обратил внимание на ужасающий внешний вид Путина.

"Это нервное цепляние за край стола, этот притоп, непонятный танец ногами. Это личность в периоде полураспада", – говорит советник ОП.

По его мнению, жалкий внешний вид Путина может деморализовать российскую армию, которая решит: "Мелкое, рябое, косое и кривое, а мы за это умираем?".

"Геморрой до затылка", - добавил Арестович, характеризуя Путина.

Преемник Путина

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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