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"Меняя подгузник, я плакала": месячный малыш прожил три недели в подвале под обстрелами оккупантов

4 мая 2022, 11:10

Мама Дани рассказала о пережитом.

месячный малыш прожил три недели в подвале под обстрелами оккупантов / Факты

24-летняя Анна Чугай из Чернигова в результате авиаудара оккупантов потеряла свой дом, после чего вынуждена была жить с новорожденным сыном в подвале.

Там она пробыла 21 день, а в результате обстрелов она чуть не потеря мать, пишут "Факты".

После одного из обстрелов города, российская ракета уничтожила их квартиру и убила много людей.

"Там лежали тела, некоторые без ног, тогда погибли почти полсотни человек. В них было выпущено около пяти ракет. Жертв было так много, потому что рядом аптека и люди стояли в очереди. Мама на улице обувалась возле тела мертвой женщины", - рассказывает Анна.

Им пришло перебираться в подвал. Сначала у них были вода, свет, им дали электроплиту, чтобы мы готовили еду, грелись каминами, но через пару дней рашисты уничтожили снарядами водоснабжение и электроэнергию.

Начался ад

"Сын спал в люльке от коляски. Труднее всего было приготовить смесь. Мы ее набирали в жестяную банку, смешав с кипяченой водой, и подогревали над свечой. Сами ели консервы и хлеб. Гигиена — тоже отдельная тема. Даниила мы "купали" благодаря влажным салфеткам. Соответственно у сына началось опрелость, покраснение, на теле ранки…", - вспоминает девушка.

Так Анне приходилось готовить еду малышу / факты

Ракетные удары не прекращались. Месячному Даниилу проходилось хуже всего - мальчик постоянно кричал и не спал по ночам.

"Каждый раз, меняя подгузник, я плакала. Не только из-за ребенка, но и потому, что почти постоянно город бомбили. Стены тряслись. Из-за стресса Даниил постоянно кричал, не спал по ночам. Он научился держать головку в подвале. Прогуливались мы только на первом этаже. Сирен не было. Поэтому каждый взрыв — это было что-то страшное", - рассказала Анна.

Было принято решение — бежать!

Покинуть город семье удалось машиной, по заранее согласованному маршруту. Уехали все, кроме родителей. Добравшись в безопасное место, впервые за время войны Дане удалось нормально поспать, а взрослые до сих пор не могут отойти от пережитого.

"Мыслями мы с Черниговом. Так тянет в родной дом. Больно до слез. В первые месяцы материнства я пережила настоящий ад, но верю, что скоро мы победим и вернемся. И начнем все сначала", - уверяет Анна.

Ранее телеведущая Екатерина Осадчая рассказала невероятную историю поисков и спасения 4-месячного малыша. Как оказалось, мальчик вместе с мамой находились в подземельях "Азовстали".

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