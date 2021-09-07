Мэр Ивано-Франковска поручил найти рога и копыта у секретаря горсовета после прививки от COVID-19

Руслан Марцинкив пошутил над боязнью людей вакцинироваться против COVID-19 / facebook.com/ruslan.martsinkiv

Градоначальник Ивано-Франковска Руслан Марцинкив решил пошутить над ситуацией, связанной с опасениями после вакцинации против коронавирусной инфекцией. Он в шутку поручил проконтролировать, вырастут ли рога и копыта у секретаря горсовета Виктора Синишина после прививки и сказал, что с ним в результате вакцинации таких изменений не произошло. Сомнения по поводу вакцинации он назвал мифами и страхами, которые распространяются среди жителей города.

"Дал на оперативном совещании протокольное поручение наблюдать, не вырастут ли у секретаря городского совета Виктора Синишина рога и копыта. Потому что читал в интернете, что от вакцинации вырастают. Только не ясно, от первой вакцины, или от второй? Он публично вакцинировался на прошлом заседании исполнительного комитета. А теперь народ волнуется, в комментариях спрашивают, все ли хорошо. Поэтому даю такое поручение", - написал мэр на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом городской голова добавил, что это только шутка, в то время как в Интернета есть множество "мифов" о "страхах вакцинации". При этом местные власти в Ивано-Франковске намерены наблюдать за теми, кто привился. Сам Марцинкив же не нашел у себя рогов и копыт после инъекции.

Напомним, ранее Руслан Марцинкив пошутил, что готов заплатить 100 тысяч гривен женщине, которая забеременеет после прививки от коронавируса. По его словам, таким образом он намерен развеивать сомнения по поводу вакцинации.