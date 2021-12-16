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"Миллионы жертв": Зеленский раскрыл худший сценарий войны РФ с Украиной

16 декабря 2021, 12:49

Действия РФ стали катализатором евроатлантических устремлений Украины, уверен глава государства.

зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что действия РФ стали катализатором евроатлантических устремлений Украины.

Как подчеркнул он в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, именно агрессия РФ против Украины в 2014 году повлекла существенный рост количества сторонников вступления в НАТО среди украинцев.

"Самая активная стадия этого желания (вступления в НАТО среди украинцев – ИФ) и самый большой процент людей, которые поддерживают это членство в НАТО в Украине появился именно после начала войны в 2014 году и оккупации Россией полуострова Крым… После 2014 года, после начала войны я считаю, что в принципе Россия подтолкнула Украину в НАТО. Я в принципе считаю, что сегодня Россия, именно она прокладывает тот трудный путь Украины в НАТО", - сказал Зеленский.

Глава государства уточнил, что до российской агрессии половина украинцев была убеждена, что у Украины дружественное окружение и любая агрессия со стороны какой-либо соседней страны исключена, однако начало боевых действий заставило их изменить свое мнение.

Президент подчеркнул, что Украина большое государство и украинская армия достаточно крепка, однако ее численность в разы меньше, чем численность армии РФ, которая является "одной из самых мощных армий".

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"Если будет полномасштабная война, то мы понимаем количество – тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв – поэтому мы этого точно не хотим… И если может быть эскалация, по которую все говорят… это выглядит достаточно опасно… НАТО не должно Украине ничего. НАТО будет, если не выстоит наша армия, должна всем своим странам. Потому что НАТО охраняет именно стран-членов НАТО. А сегодня форпост такой – это Украина, не являющаяся членом НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства уверен, что в случае полномасштабной войны со стороны России НАТО не должно Украине ничего, но именно Украина будет форпостом противостояния.

"Если будет полномасштабная война (с РФ – ИФ), то мы понимаем количество жертв, миллионы жертв, потому мы этого не хотим, как любая цивилизованная страна. Если может быть эскалация, про которую все говорят, и иногда соседи (Россия – ИФ) пугают государства Европейского Союза и Украину, пытаются это делать, то это выглядит провокационно и небезопасно. Что НАТО должно нам? НАТО не должно Украине ничего. НАТО, если не выстоит украинская армия, должно всем своим странам, потому что НАТО бережет именно страны-члены НАТО. А форпост сегодня - Украина, которая не является членом НАТО", - добавил.

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