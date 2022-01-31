Министр обороны Резников оценил шансы на оккупацию Харькова Россией/ УНИАН

По состоянию на сегодняшний день на 100% не существует угрозы оккупации Харькова российскими войсками. Об этом в интервью порталу "Левый берег" заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Восточно-южная часть - это тоже граница с Российской Федерацией. И, извините, граница в районе Харьковской области - тоже граница с РФ", - сказал он.

В ответ на вопрос, насколько высокой является вероятность оккупации Харькова, о которой недавно заявил президент Владимир Зеленский, министр ответил, что "такой вероятности нет".

"Объясню - почему. Потому что если мы говорим о вероятности, то это 100% вероятность с точки зрения слова. Если взять теорию вероятности, то вероятность - это 100% вероятность. Такой 100% вероятности не существует", ‒ сказал он.

Резников также отметил, что Кремль точно прорабатывает различные планы вторжения в случае, если Владимир Путин примет соответствующее политическое решение.

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"Поэтому есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока. Скажу больше, с ОРДЛО тоже существует вероятность. Планы разрабатываются разные. Но я сознательно понимаю, что такой вероятности по состоянию на сегодня нет", ‒подытожил министр.

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Напомним, ранее РФ президент Владимир Зеленский заявил о том, что Россия может попытаться захватить некоторые территории Украины под предлогом "защиты" русскоязычного населения.

"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это не будет просто оккупацией; это будет началом крупномасштабной войны", - сказал руководитель государства в интервью The Washington Post.