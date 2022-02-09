Министр похвастался, что Украина "кормит" 400 млн человек

Украина кормит 400 млн человек / agrobook.ru

Украина претендует на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности.

В данный момент наша страна обеспечивает питание 400 млн человек, заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на своей странице в Facebook в среду, 9 февраля.

Как отметил министр, 20 лет назад Украина кормила только 40 млн человек в мире.

"Сегодня же вклад эквивалентен питанию около 400 млн человек, не считая наше население. Наша стратегия развития до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием 1 млрд населения мира", – написал Лещенко.

По его словам, по итогам 2021 года на сельхозпредприятиях производство увеличилось на 19,2%. В результате сельское хозяйство в прошлом году дало самый высокий процент к ВВП среди всех секторов экономики – более 10%. На агропродовольственную продукцию приходится наибольший процент в общем экспорте Украины – около 41% в год.

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Цена на хлеб в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине до конца 2021 года хлеб и изделия из муки могут подорожать, несмотря на рекордный урожай зерна. Причина – зависимость нашего государства от мировых продовольственных рынков. Большинство экспертов считают, что хлеб подорожает на 10-15% в ближайшее время.

В то же время председатель Союза украинского крестьянства Ивана Томич заявил, что цены на хлеб с сентября 2021 года по сентябрь 2022-го вырастут до 35%. Он пояснил, что трейдеры скупили в Украине качественную пшеницу II-III классов и вывезли ее за границу, и это привело к нехватке качественного зерна на внутреннем рынке. По его словам, это в свою очередь приводит к возникновению дефицита.

Об этой проблеме рассказывал и генеральный директор Укрхлебпром Александр Васильченко. Он пояснил, что отечественные производители хлебобулочных изделий забили тревогу, ведь из страны вывезли за границу практически всю мукомольную пшеницу. Теперь хлеб может подорожать, поскольку хлебопекам придется закупать муку хорошего качества в Турции. А оно, как продукт переработки, обойдется значительно дороже, чем зерно.

По словам главы Укрхлебпрома, хлебопеки уже направили два официальных письма на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что страна может остаться без хлеба, однако никакой реакции и ответа пока не последовало.

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