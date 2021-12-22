В Украине собрали рекордный за историю урожай зерна и масличных культур

В этом году в Украине собрали рекордный за историю урожай / ua.depositphotos.com

В Украине в этом году собрали рекордный за историю урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур. Он даже превысил предыдущий прогноз в 100 млн тонн.

В этом году собрали более 84 миллионов тонн зерновых и зернобобовых и 22,6 миллиона тонн масличных культур, сообщил министр агрополитики Роман Лещенко.

"30-й год независимости Украины получил еще одно историческое событие: беспрецедентный рекорд урожая. Мы завершаем нынешний сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом в более 106 млн тонн. Это абсолютный максимум за всю историю нашего государства!", – написал Лещенко.

Он отметил, что на урожай хорошо повлияли благоприятные климатические условия, а также поддержка аграриев государством.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 декабря 2021 года было собрано:

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рекордные 32,72 миллиона тонн пшеницы,

9,65 миллиона тонн ячменя,

рекордные 39,82 миллиона тонн кукурузы,

16,4 миллиона тонн подсолнечника,

3,4 миллиона тонн сои,

2,96 миллиона тонн рапса.

Цена на хлеб в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине до конца 2021 года хлеб и изделия из муки могут подорожать, несмотря на рекордный урожай зерна. Причина – зависимость нашего государства от мировых продовольственных рынков. Большинство экспертов считают, что хлеб подорожает на 10-15% в ближайшее время.

В то же время председатель Союза украинского крестьянства Ивана Томич заявил, что цены на хлеб с сентября 2021 года по сентябрь 2022-го вырастут до 35%. Он пояснил, что трейдеры скупили в Украине качественную пшеницу II-III классов и вывезли ее за границу, и это привело к нехватке качественного зерна на внутреннем рынке. По его словам, это в свою очередь приводит к возникновению дефицита.

Об этой проблеме рассказывал и генеральный директор Укрхлебпром Александр Васильченко. Он пояснил, что отечественные производители хлебобулочных изделий забили тревогу, ведь из страны вывезли за границу практически всю мукомольную пшеницу. Теперь хлеб может подорожать, поскольку хлебопекам придется закупать муку хорошего качества в Турции. А оно, как продукт переработки, обойдется значительно дороже, чем зерно.

По словам главы Укрхлебпрома, хлебопеки уже направили два официальных письма на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что страна может остаться без хлеба, однако никакой реакции и ответа пока не последовало.

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