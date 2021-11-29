Минск анонсировал совместные с РФ военные маневры на границе Украины

На границе Украины и Беларуси создается группировка войск, подчеркнул Виктор Хренин.
Беларусь планирует провести совместно с Россией военные учения на границе Украины.
Военные маневры совместно с РФ анонсировал министр обороны РБ Виктор Хренин после совещания по вопросам военной безопасности, передает Белта.
"Мы планируем проведение учения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником - Российской Федерацией", - сказал он.
Хренин уточнил, что в будущем году Беларусь и Россия не планируют проводить масштабные учения наподобие Запада или Щита Союза. Но у войск запланирован комплекс мероприятий на среднесрочную перспективу по прикрытию южных границ Беларуси.
Он добавил: "Мы видим, как вокруг наших госграниц создаются группировки войск как на западном, так и на южном направлениях. Активно милитаризуются страны-соседи, и это не может нас не беспокоить, поэтому мы вынуждены планировать ответные меры".
Напомним, росударственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович прокомментировал учения Украины у границ с РБ.
Как заявил он в эфире на белорусском телеканале СТВ, действия Украины вблизи белорусской границы не являются проявлением добрососедских отношений.
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