Минск анонсировал совместные с РФ военные маневры на границе Украины

ВОйска РБ планируют учения с РФ на границе Украины / Reuters

Беларусь планирует провести совместно с Россией военные учения на границе Украины.

Военные маневры совместно с РФ анонсировал министр обороны РБ Виктор Хренин после совещания по вопросам военной безопасности, передает Белта.

"Мы планируем проведение учения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником - Российской Федерацией", - сказал он.

Хренин уточнил, что в будущем году Беларусь и Россия не планируют проводить масштабные учения наподобие Запада или Щита Союза. Но у войск запланирован комплекс мероприятий на среднесрочную перспективу по прикрытию южных границ Беларуси.

Он добавил: "Мы видим, как вокруг наших госграниц создаются группировки войск как на западном, так и на южном направлениях. Активно милитаризуются страны-соседи, и это не может нас не беспокоить, поэтому мы вынуждены планировать ответные меры".

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Напомним, росударственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович прокомментировал учения Украины у границ с РБ.

Как заявил он в эфире на белорусском телеканале СТВ, действия Украины вблизи белорусской границы не являются проявлением добрососедских отношений.

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