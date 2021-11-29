"Хотят что-то урвать": у Лукашенко закатили истерику из-за учений Украины у границы

Украина усилила охрану границы с Беларусью / Госпогранслужба

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович прокомментировал учения Украины у границ с РБ.

Как заявил он в эфире на белорусском телеканале СТВ, действия Украины вблизи белорусской границы не являются проявлением добрососедских отношений.

"Если то, что происходит на территории Польши и Литвы, как-то можно оправдать - это страны, входящие в блок НАТО, то, что происходит на территории нашей южной соседки, не поддается здравому смыслу. Истерия. Наверно, это истерия руководства Украины в надежде получить какие-то средства от своих западных кураторов, как поляки и литовцы, чтобы что-то себе урвать", - сказал белорусский чиновник.

Он напомнил, что недавно Украина уведомила, что в рамках учений под кодовым названием Полесье на границе с Беларусью будут отрабатывать вопросы борьбы с нелегальной миграцией.

"Но кто пойдет на Украину? Наоборот, из Украины 192 человека, по-моему, за этот год попросили белорусское гражданство и остались в нашей стране. То, что делает Украина, - это недобрососедские отношения, к сожалению", - добавил Вольфович.

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Кризис на границе Беларуси и Польши

Ранее Украина усилила охрану границы в связи с этой ситуацией. В частности, правительство выделило Государственной пограничной службе 21 млн грн для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности страны.

Как известно. с конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси.

Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

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