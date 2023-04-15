Мог выжить, но судьба распорядилась иначе: подробности гибели 2-летнего мальчика в Славянске

Семья с 2-летним мальчиком была в эвакуации и лишь накануне трагедии они вернулись в город.

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В Славянске российские оккупанты убили 2-летнего мальчика / Коллаж фото Донецкая ОВА, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты в пятницу, 14 апреля, обстреляли ракетами Славянск. В результате прямого попадания были разрушены сразу несколько квартир на верхних этажах 5-этажного жилого дома. Там был 2-летний мальчик. Ребенка нашли еще живым, однако он умер в машине скорой помощи. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Славянска Вадим Лях.

Мальчик был дома вместе со своим папой. Мужчину до сих пор ищут под завалами. А вот маме малыша удалось спастись лишь благодаря тому, что перед ракетным обстрелом она пошла в магазин. Сейчас женщина находится под наблюдением медиков.

Стоит отметить, что семья ранее уехала из Славянска с целью эвакуации. Лишь накануне они вернулись в город.

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Вадим Лях заявил, что в результате ракетного обстрела погибли 11 человек. Несмотря на это и уговоры властей люди не спешат эвакуироваться из города.

В Славянске погиб 2-летний ребенок / скриншот из видео

Ракетный удар по Славянску

14 апреля россияне нанесли ракетный удар по Славянску. В результате "прилетов" повреждены 5 домов. Один 5-этажный дом частично разрушен - российская ракета"стерла" сразу несколько квартир. Еще в двух домах после "прилета" начался пожар. Во дворе многоэтажек осталась огромная воронка после попадания вражеской ракеты.

В городе насчитали 7 мощных взрывов. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на кровавый обстрел и назвал Россию "страной-злом".

"Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим", - написал президент.

Позже стало известно о том, что оккупанты применили зенитно-ракетные комплексы С-300. В результате обстрела пострадали по меньшей мере 21 человек, среди них 14-летняя девочка.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

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