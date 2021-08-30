Мог заразиться в водоеме: во Львове у мужчины диагностировали опасную болезнь

Мужчина заразился лептоспирозом / pixabay

Во Львове спасают 35-летнего мужчину. Как сообщают медики он заразился лептоспирозом.

Издание zaxid.net со ссылкой на врача-инфекциониста Львовской областной инфекционной больницы Юрия Собко отмечает, что его состояние оценивают, как приближенное к тяжелому.

"Мужчину госпитализировали с болями в икроножных мышцах, желтухой, повышенной температурой, интоксикацией и тому подобное", - говорится в сообщении.

Известно, что пострадавший с Николаевского района Львовской области.

По данным медиков, пока неизвестно, где мужчина мог заразиться опасной болезнью: это произошло или во время рыбалки, когда он заходил в зараженный водоем, или в селе, где живет, и там есть грызуны.

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Состояние пострадавшего оценивается как близкое к тяжелому.

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