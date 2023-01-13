"Могут до 120-125 ракет пускать": Подоляк назвал следующую цель России в Украине

Может, будет еще один или несколько раз аварийное отключение электроэнергии, предупредил Михаил Подоляк.

Подоляк назвал следующую цель России в Украине / Коллаж Офис президента, Википедия

Россия во время новой возможной атаки могут ударить по магистральной распределительной сети Украины, чтобы разъединить единую энергетическую систему на отдельные "острова".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу" отметил, что оккупанты будут продолжать обстреливать Украину, поскольку еще имеют определенную ракетную возможность для этого. Подоляк говорит, что будут использовать дроны, поставляемые Ираном.

Кроме того, Подоляк обратил внимание, что россияне бьют дронами преимущественно по большим городам, чтобы оставить людей без отопления.

"Одновременно россияне могут до 120-125 ракет пускать. Но это не значит, что все носители поднялись и все 120 ракет выпустили. Безусловно, что-то "падает" в самой России, особенно в Каспийском регионе... Такие большие атаки еще могут быть. А впрочем, что это будет менять? Может, будет еще один или несколько раз аварийное отключение электроэнергии", - подытожил он.

Напомним, в субботу, 31 декабря, во время массированной ракетной атаки украинские защитники уничтожили в небе над Киевом семь вражеских воздушных целей. В трех районах столицы есть разрушения в результате падения обломков российских ракет.

По предварительным данным, в результате падения обломков есть разрушения в Голосеевском районе, Соломенском районе, Печерском районе. В Днепровском районе на улице обнаружены обломки ракеты.

В ходе массированной ракетной атаки в четверг, 29 декабря, выпустили по территории Украины 70 ракет. При этом были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет РФ.

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