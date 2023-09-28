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Могут ли поставки оружия в РФ изменить ход войны: Свитан оценил риски

Анна Ярославская
28 сентября 2023, 09:13 обновлено 28 сентября, 09:17
Оружие из Китая или КНДР лишь продлит агонию России, считает Роман Свитан.
Роман Свитан, Путин, Ким Чен Ын
Роман Свитан заявил, что поставки оружия России лишь поддержат ее на нынешнем уровне / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан считает, что поставки боеприпасов России из Китая или Северной Кореи не смогут изменить ситуацию на поле боя в Украине. Если будут передаваться какие-то боеприпасы, от этого только снизится скорость сокращения количества боеприпасов у противника.

"Россияне сейчас используют где-то 15-20 тысяч снарядов в сутки, а производят 7 тысяч. Максимум, сколько может дать та же Северная Корея, это пара миллионов снарядов в год, то есть примерно те же 7 тысяч", - сказал эксперт во время чата на Главреде.

Он отметил, что такое количество боеприпасов может не позволить снизить напряжение на фронте, но не нарастить его.

"Они смогут только поддержать Россию на том уровне, на котором она сейчас есть, продлить её агонию до полного развала или уничтожения российской армии", - добавил Свитан.

Смотрите видео - Чат с Романом Свитаном на Главреде:

Поставки боеприпасов России

В октябре Иран может договориться с Россией о передаче ракет. Это может произойти 18 октября после окончания действия резолюции Совета безопасности ООН 2231, запрещающей стране такие соглашения. Россия стремится приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Обе ракеты имеют радиус действия 300 километров или более.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея уже полтора месяца поставляет российским оккупантам боеприпасы, в том числе снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к "Градам".

В Украине относительно возможных увеличений поставок оружия Северной Корее для России реагируют, в целом, сдержанно. В частности, представитель ГУР Андрей Юсов заметил, что "катастрофы из этого делать не стоит". Хотя и признал, что для фронта это "плохие новости".

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