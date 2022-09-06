Мост разрушен, переправа разбита: на Херсонщине оккупантам отрезали еще один путь отступления

На юге ВСУ уничтожили мост и военные склады РФ / Фото УНИАН

В Дарьевке Белозёрского района Херсонской области разрушена понтонная переправа и сильно повреждён автомобильный мост через реку Ингулец.

Об этом свидетельствуют опубликованные спутниковые снимки в Twitter. При этом был зафиксирован пожар, который, по всей вероятности, произошёл на территории складов, находящихся на берегу.

Отметим, что на спутниковом снимке, сделанном 5 сентября 2022 года, можно увидеть, что на противоположном берегу от Дарьевки, зафиксирован очень серьёзный пожар.

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Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали разрушенную понтонную переправу, у которой фактически отсутствует центральная часть.

Добавим, что на опубликованных кадрах видно, что Дарьевский мост имеет очень серьёзные повреждения – судя по спутниковому снимку, в конструкции моста имеется более 10 сквозных отверстий, а часть моста и вовсе была обрушена.

/ @NLwartracker

Напомним, вечером накануне, 3 сентября, сообщалось о мощном ударе по Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области. Появилось видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

Ранее сообщалось, что украинская авиация в субботу, 3 августа, нанесла 24 точных ударов по российским захватчикам на юге. Также сильно ударили по противнику ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ. В результате российское войско потеряло 138 человек личного состава, 31 единицу военной техники и склад боеприпасов. Кроме этого, была поражена паромная переправа близ Берислава.

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