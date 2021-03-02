Можно ли подхватить COVID-19 через вакцину - ответ инфекциониста

Инфекционист ответила, можно ли заразиться COVID-19 через вакцину / Reuters

Заражение коронавирусом COVID-19 через вакцину практически невозможно, поскольку вирус не способен функционировать в мышцах. Такое мнение высказала врач-инфекционист Ольга Кобевко в комментарии Громадського радио.

"Вакциной нельзя инфицироваться коронавирусом, потому что она не содержит живого вируса. В мышце коронавирус не сможет существовать, потому что это не его среда. Поэтому вирус для нас будет безопасным в этом плане, и мы не можем инфицироваться вследствие вакцинации", ‒ утверждает она.

Кобевко, тем не менее, призвала всех украинцев, которые уже переболели COVID-19, не проявлять беспечность, поскольку антител обычно хватает на срок от трех до шести месяцев, а далее защита организма от коронавируса начинает резко падать

"Наличие иммунитета также не предполагает 100% гарантию того, что человек не может быть инфицирован повторно", ‒ подытожила медик.

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Напомним, ранее сообщалось:

23 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Covishield. Причем украинский Минздрав стала одним из первых покупателей препарата, который до этого власти Индии бесплатно отправляла в Бутан, Бангладеш, Мьянму, Непал, а также на Мальдивские и Сейшельские острова. Эта вакцина производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca

23 февраля в Киев прибыла первая партия вакцины от коронавируса Covishield.

24 февраля в Украине стартовала кампания по вакцинации от COVID-19. В первую очередь государство бесплатной сделает прививку медицинским работникам, которые работают с коронавирусными больными. В конце месяца планируется проведение вакцинации военнослужащих.

1 марта руководитель Минздрава Максим Степанов провакцинировался препаратом Covishield. По словам чиновника, он чувствует себя превосходно.