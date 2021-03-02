Можно ли подхватить COVID-19 через вакцину - ответ инфекциониста

Врач-инфекционист Ольга Кобевко призвала всех украинцев, которые уже переболели COVID-19, не проявлять беспечность, поскольку антител обычно хватает ненадолго.
Заражение коронавирусом COVID-19 через вакцину практически невозможно, поскольку вирус не способен функционировать в мышцах. Такое мнение высказала врач-инфекционист Ольга Кобевко в комментарии Громадського радио.
"Вакциной нельзя инфицироваться коронавирусом, потому что она не содержит живого вируса. В мышце коронавирус не сможет существовать, потому что это не его среда. Поэтому вирус для нас будет безопасным в этом плане, и мы не можем инфицироваться вследствие вакцинации", ‒ утверждает она.
Кобевко, тем не менее, призвала всех украинцев, которые уже переболели COVID-19, не проявлять беспечность, поскольку антител обычно хватает на срок от трех до шести месяцев, а далее защита организма от коронавируса начинает резко падать
"Наличие иммунитета также не предполагает 100% гарантию того, что человек не может быть инфицирован повторно", ‒ подытожила медик.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 23 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Covishield. Причем украинский Минздрав стала одним из первых покупателей препарата, который до этого власти Индии бесплатно отправляла в Бутан, Бангладеш, Мьянму, Непал, а также на Мальдивские и Сейшельские острова. Эта вакцина производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca
- 23 февраля в Киев прибыла первая партия вакцины от коронавируса Covishield.
- 24 февраля в Украине стартовала кампания по вакцинации от COVID-19. В первую очередь государство бесплатной сделает прививку медицинским работникам, которые работают с коронавирусными больными. В конце месяца планируется проведение вакцинации военнослужащих.
- 1 марта руководитель Минздрава Максим Степанов провакцинировался препаратом Covishield. По словам чиновника, он чувствует себя превосходно.
Коронавирус - это...
Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию. Он появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.
Как уже известно, впервые вирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вирус как 2019-nCoV.
Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.
Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.
Симптомы
Они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:
- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);
- сухой кашель;
- лихорадка и повышение температуры (38°С или выше);
- затруднение дыхания;
- боли в области груди;
- головная боль;
- миалгия;
- общее недомогание.
Как защититься?
В ВОЗ уже выпустили рекомендации. И вот что там рекомендуют:
- мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе;
- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;
- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;
- термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;
- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.