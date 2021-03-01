Степанов перечислил побочные эффекты от прививки вакциной Covishield

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что пребывает в хорошем самочувствии после того, как вакцинировался индийским препаратом Covishield.
Руководитель украинского Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, какие побочные эффекта чаще всего наблюдаются у украинцев после вакцинации от коронавируса индийской вакциной Covishield. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Украина 24.
"При каждой вакцинации у части людей могут быть побочные эффекты — это повышенная температура, небольшое повышение давления, покраснение кожи непосредственно в месте вакцинации. Но если сравнить пользу и риск, то польза несравнимо выше. Если ты вакцинировался, то или вообще не заболеешь, или будешь иметь легкую форму. Но точно не попадешь в реанимацию и точно будешь жив", — рассказал он.
Степанов особо отметил подчеркнул, что польза от прививок Covishield в плане борьбы с коронавирусом в Украине намного больше, чем вред от единичных случаев легких побочных эффектов.
Министр также рассказал, что пребывает в хорошем самочувствии после вакцинации препаратом.
"Полчаса по алгоритму посидел после этого, и все нормально. Я полчаса после вакцинации находился под присмотром медицинских работников", — добавил он.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 23 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Covishield. Причем украинский Минздрав стала одним из первых покупателей препарата, который до этого власти Индии бесплатно отправляла в Бутан, Бангладеш, Мьянму, Непал, а также на Мальдивские и Сейшельские острова. Эта вакцина производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca
- 23 февраля в Киев прибыла первая партия вакцины от коронавируса Covishield.
- 24 февраля в Украине стартовала кампания по вакцинации от COVID-19. В первую очередь государство бесплатной сделает прививку медицинским работникам, которые работают с коронавирусными больными. В конце месяца планируется проведение вакцинации военнослужащих.