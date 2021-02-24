Индийско-украинский вояж Степанова обернулся фарсом и провалом

Даже малопрестижной вакцины CoviShield Украина закупила всего 0,5 млн доз / GettyImages

Расскажу некоторые нюансы визита Максима Степанова в Индию за вакцинами.

Сам вояж не имел никакого значения, кроме того, чтобы избежать увольнения. Потому визит вообще не был подготовлен. Степанов полетел наобум, не учитывая даже, что у индусов были выходные и элита тупо играла в гольф.

Первоначальный замысел Степанова получить миллион вакцин был урезан индусами в два раза. Оно и неудивительно, подготовка к закупке вакцин началась еще прошлым летом. Но наше правительство тупо забило на переговоры, очевидно в надежде, что "партнеры" кинут что-нибудь с барского плеча. Полмиллиона вакцин при населении в 37 млн человек - это ни о чем.

Израиль к концу марта закончит вакцинацию, которая началась в конце декабря, 10 дней назад в Израиле было вакцинировано более 4 млн человек при населении 9 млн человек. Но Израиль это крайне успешный случай. В Соединенных Штатах 10 дней назад были привиты уже почти 45 млн граждан (около 15% населения), в КНР - свыше 40 млн. Далее следуют Евросоюз (во всех странах ЕС в совокупности - более 18 млн - около 3% населения), Великобритания (более 13,5 млн) и Индия (более 6,5 млн).

Украина гипотетически привьет 1,5% населения получив 0,5 млн доз, но ни о какой системности говорить здесь не приходится. Соответственно Украине за счастье будет вакцинироваться к 2023 году.

Я даже не говорю, что половина населения вакцинироваться не хочет. Очевидно, что нужно дать возможность частникам завозить вакцины, поскольку государство не может решить такую задачу, потому что наши чиновники никак не могут определиться, как и бабла больше рубануть через прокладки, и процесс запустить. В итоге старт вакцинации сорван (должна была начаться 15 февраля).

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Визит Степанова в Индию проходил в неприятном контексте еще по одной причине. На протяжении последних месяцев индусы очень серьезно возбудились поборами их студентов в украинских медицинских ВУЗах. А их учится почти 20 тыс. человек. Студентам продают липовые страховки за 20 тыс гривен, которыми они якобы страховались от мелких травм на.... 2 месяца. Ну и прочие формы взяток и поборов, плохие бытовые условия. В итоге взбешенные индусы предупредили Украину, что весной 2021 году Индия уберет Национальный медицинский национальный университет имени Богомольца из списка рекомендованных университетов. Такие же санкции могут быть относительно Донецкого медицинского универа. А вот Одесский медицинский национальный университет, где учится более 2000 индийцев-медиков, уже убрали из этого списка.

Стоит ли говорить, что это ударит по всей отрасли образования иностранных студентов, которая приносит полудохлому украинскому образованию более 0,5 млрд долларов в год! Традиционная ситуация, когда своими руками убиваем курочку, что несет золотые яйца. Но нам не привыкать. Дурні, бо бідні, бідні, бо дурні.