Мужчина пролетел над египетской пирамидой и опешил от увиденного

Его видео посмотрело уже более 925 тысяч человек.

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Мужчина пролетел над египетской пирамидой и потрясен увиденным / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Парапланерист был потрясен, когда заметил собаку, сидящую на вершине Великой пирамиды Гизы в Египте пролетая над древним чудом.

Алекс Лэнг, наслаждавшийся потрясающими видами, был вынужден сделать двойной дубль и увеличить изображение неожиданного "щенка пирамиды".

"Собака забралась на Великую пирамиду Гизы! Как вы думаете, он там живет?", - написал он под видео в Instagram, вызвав шквал комментариев от таких же озадаченных пользователей социальных сетей.

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Восхождение отважного пса по-прежнему окутано тайной, хотя некоторые предполагают, что собака могла гоняться за птицами.

Собака бродила на вершине пирамиды / Фото: скриншот с видео

"Я совсем не ожидал увидеть такое. Я просто увидел какое-то движение, а когда присмотрелся, то понял, что это была собака - она лаяла и преследовала птиц с самой вершины пирамиды", - поделился мужчина.

На видео, которое стало вирусным, Алекс пролетает на параплане над пирамидами Гизы, когда замечает собаку, бродящую по вершине одного из древних сооружений. Ролик, который посмотрели более 925 тысяч человек, вызвал смех и беспокойство среди пользователей социальных сетей.

Смотрите видео о том, что происходит на вершине Великой пирамиды в Гизе:

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