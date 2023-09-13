Почему в Египте дома без крыш: удивительное и странное зрелище

Главред расскажет, почему в Египте много домов без крыш и нет высоток.

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Почему в Египте дома без крыш / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот

В каждой стране есть свои особенности, странности и удивителные факты. И Египет не стал исключением. Мы расскажем, почему 90% домов в Египте без крыш.

Почему в египте дома без крыш

Каждый, кто хоть раз был в Египте, видел там огромное количество домов без крыш. Конечно, такой факт вызывает недоумение и вопросы. Однако объяснение этому довольно простое. Дом без крыши является недостроенным и это удобно для застройщиков. В этой стране за недостроенный дом можно не платить налог на недвижимость, чем многие пользуются.

Какие налоги в Египте

Налог на недвижимост в Египте достаточно большой и платит его именно владелец жилья. Сумма налога составляет примерно 10% от годовой суммы аренды такой недвижимости.

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Почему в Египте не строят высотные дома

Также многие могли задумываться о том, почему в Египте нет высоток и в принципе высоких домов. На этот вопрос также ест достаточно вразумительный ответ. Всё дело в том, что в стране по закону запрещено строить дом выше ширины улицы перед ним, умноженной на два.

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