Почему в Египте дома без крыш: удивительное и странное зрелище

В каждой стране есть свои особенности, странности и удивителные факты. И Египет не стал исключением. Мы расскажем, почему 90% домов в Египте без крыш.
Почему в египте дома без крыш
Каждый, кто хоть раз был в Египте, видел там огромное количество домов без крыш. Конечно, такой факт вызывает недоумение и вопросы. Однако объяснение этому довольно простое. Дом без крыши является недостроенным и это удобно для застройщиков. В этой стране за недостроенный дом можно не платить налог на недвижимость, чем многие пользуются.
Какие налоги в Египте
Налог на недвижимост в Египте достаточно большой и платит его именно владелец жилья. Сумма налога составляет примерно 10% от годовой суммы аренды такой недвижимости.
Почему в Египте не строят высотные дома
Также многие могли задумываться о том, почему в Египте нет высоток и в принципе высоких домов. На этот вопрос также ест достаточно вразумительный ответ. Всё дело в том, что в стране по закону запрещено строить дом выше ширины улицы перед ним, умноженной на два.
Также вам может быть интересно:
- Почему в Голландии не закрывают окна: страшные исторические последствия
- Почему в Германии нельзя кормить голубей и какой штраф можно за это схлопотать
- Что нельзя делать с розами осенью: хорошие советы по уходу за шикарными цветами