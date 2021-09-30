Мужчина пытался поджечь себя промо под Офисом президента

Мужчина пытался поджечь себя под ОПУ

Сегодня в столице неизвестный мужчина пытался поджечь себя прямо возле здания Офиса президента, но копы успели потушить пламя и задержали его, сообщает Telegram Муниципальной варты Киева.

Отмечается, что в здании Офиса президента мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и попытался поджечь себя.

Помешали акту самосожжения дежурившие рядом полицейские. Они огнетушителями потушили пламя. Сейчас мужчина общается со следователями. Причины, по которым он решился на этот поступок, не называются.

Ранее Главред писал о том, что 21 сентября в селе Иванчанка Одесской области 12-летний школьник поджег храм Московского патриархата. Впоследствии он признался правоохранителям, что сделал это, чтобы отомстить сыну священника. Но на самом деле оказалось, что ребенок соврал, а причина была в другом.

Зовут несовершеннолетнего поджигателя Виталик, он пробрался в храм, подняв одну из решеток.

"Пошел посмотреть, есть ли деньги. Там не было ничего. И как зажег – не помню, не знаю... Поджег и пошел быстро", – признался школьник.