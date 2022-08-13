"Мы делаем с вами общее дело": россияне, приехавшие "восстанавливать" Луганщину, пожаловались Путину

Россияне обратись к Путину / скриншот

Работникам российского "Мосводоканала", которые приехали работать в город Счастье Луганской области, не платят зарплату.

Возмущенные россияне записали видеообращение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Соответствующий ролик появился в социальных сетях.

Рабочие, отправленные в командировку "восстанавливать" город Счастье на Донбассе, пожаловались Путину на то, что организация забыла составить с ними трудовые договоры и не выплачивает деньги.

Один из мужчин зачитал текст обращения, а его коллеги стояли на фоне. Оказывается, что работники из РФ приехали "восстанавливать" незаконную "ЛНР" и даже не думали, что их "кинут".

"Обращаемся к президенту Российской Федерации с помощью в решении проблемы с оплатой труда. Принимая решение приехать на восстановление "Луганской народной республики", мы даже не подозревали, что можем быть обманутыми, учитывая, какое внимание общественности привлечено к данной проблеме", – сказал россиянин.

Он уточнил, что вместе с коллегами работает без трудового договора, потому что заключать его на приемлемых условиях отказываются.

"Мы делаем с вами общее дело. Трудимся на благо людей. Просим вашего содействия", – заявил обманутый пропагандой мужчина.

Ранее главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили военную мобилизацию на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили покидать ОРДЛО.

По данным СМИ, на оккупированных районах Донбасса уже раздают повестки с обязательством ехать в военкомат. На улицах останавливают машины и проверяют документы.

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