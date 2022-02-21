Идет полная мобилизация: на Донбассе мужчин массово увозят в военкоматы прямо с улицы

Донбасс / Reuters

Ситуация на Донбассе продолжает обостряться. На территории ОРДЛО всем мужчинам до 55 лет уже раздали повестки и обязали ехать в военкомат.

Как пишет Сегодня, сейчас на Донбассе оккупанты проводят полную мобилизацию.

"Сегодня у нас с утра тише, чем последние 2-3 дня. На шахтах всем мужчинам до 55 лет раздали повестки, обязали ехать в военкомат. Делается это в рамках объявленной мобилизации. Сообщили, что если будут уклоняться – посадят. Если честно, то мы заправили машину, и если мужа захотят забрать воевать, то уезжаем из Донецка всеми правдами-неправдами", – рассказала жительница Донецка.

Жители Донецка отмечают, что полным ходом идет полная мобилизация.

"Сидим в военкомате, ждем непонятно какую машину, которая повезет непонятно куда. Полная мобилизация", – также рассказал один из жителей Донецка.

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Как пишут СМИ, в Донецке на улицах правоохранители останавливают машины и проверяют документы.

А люди в специальной военной форме с русским акцентом спрашивают у водителей, которым нет 55 лет, были ли они в военкоматах и получали ли повестки.

Читайте такжеГлавари боевиков Пушилин и Пасечник объявили всеобщую мобилизацию

Обострение на Донбассе

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения. Жителям временно оккупированных районов Донецкой области боевик предложил уехать в Ростовскую область Российской Федерации.

Вскоре к Пушилину присоединился и Леонид Пасечник - главарь группировки "ЛНР", который тоже призвал жителей временно оккупированных территорий уезжать в Россию.

Вечером 18 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не готовит нападение на Донбассе, как сообщают оккупационные пропагандистские СМИ.

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