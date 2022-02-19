Главари боевиков Пушилин и Пасечник объявили всеобщую мобилизацию

Главарь боевиков Пушилин объявил всеобщую мобилизацию / Reuters

Главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин объявил о "всеобщей мобилизации" на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО).

"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации", - заявил террорист в своем Telegram.

Пушилин также заявил, что террористы добьются "желанной и необходимой нам всем" победы, "защитят" Донбасс и "всех русских людей".

Как передают местные сайты, решение о мобилизации должен утвердить так называемый "народный совет", который уже оперативно собрали рано утром 19 февраля.

Чуть позже стало известно, что главарь боевиков "ЛНР" также подписал указ о мобилизации. Кроме того, Леонид Пасечник своим указом установил запрет на выезд за пределы республики мужчин в возрасте от 18 до 55 лет

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Обострение на Донбассе

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения. Жителям временно оккупированных районов Донецкой области боевик предложил уехать в Ростовскую область Российской Федерации.

Вскоре к Пушилину присоединился и Леонид Пасечник - главарь группировки "ЛНР", который тоже призвал жителей временно оккупированных территорий уезжать в Россию.

Вечером 18 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не готовит нападение на Донбассе, как сообщают оккупационные пропагандисткие СМИ.

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в ОРДЛО проводят эвакуацию населения, и при этом запретили выезжать мужчинам призывного возраста. Пожилых людей и детей из детдомов вывозят практически силой.

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