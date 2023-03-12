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"Мы не будем штурмовать в лоб": Жданов рассказал, как ВСУ попрут оккупантов из Украины

12 марта 2023, 18:37
Жданов заявил, что российские оккупанты не готовились к наступлению ВСУ на Донбассе, а потому вероятно не построили мощных линий обороны.
Российские военные, Олег Жданов
Российские военные, Олег Жданов / минобороны рф, скриншот

На Донбассе ВСУ не будут проводить штурмов лоб в лоб. Как говорит военный эксперт Олег Жданов, украинские защитники, вероятно, будут пытаться обойти российские линии обороны.

Жданов заявил, что российские оккупанты не готовились к наступлению ВСУ на Донбассе, а потому вероятно не построили мощных линий обороны.

"Оккупационные войска все восемь лет готовились к наступлению. Там оборонные сооружения не так мощны, как у нас. Это мы три линии обороны строили восемь лет. И, да, есть участки, на которых она держится до сих пор. С другой стороны, есть участки, которые в ходе боевых действий эти линии получили значительные разрушения. Мы не будем штурмовать в лоб, мы найдем слабое место и обойдем эту линию или в слабом месте за счет огневых средств обеспечим прорыв этой линии. Далее введут группировку войск "Прорыв" с раздвижением флангов противника", — сказал Жданов.

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Военный эксперт добавил, что контрнаступление может проходить вдоль линии обороны.

"Существует способов миллион. Самое главное, что российские оккупационные войска восемь лет не готовились к тотальной обороне. Эта линия была для них временной. Да, они оборудовали там позиции, но не столь мощно и плотно, как это сделали мы за восемь лет", – считает эксперт.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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Олег Жданов военная агрессия РФ контрнаступление ВСУ
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