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"Мы сменили тактику": в Укрэнерго рассказали, когда энергосистема будет полностью стабилизирована

26 ноября 2022, 05:20

Украинские энергетики ожидают, что уже в понедельник удастся вернуться к графикам почасовых отключений света.

Свет, отключения света, электроэнергия, свеча, лампочка
Энергосистема будет стабилизирована уже в понедельник / Коллаж фото ДТЭК Киевские электросети, УНИАН

После массированного ракетного обстрела, который устроила Россия, в Украине до сих пор наблюдается дефицит электроэнергии. В связи с этим многие украинцы полностью или частично остаются без света. Энергетики решили сменить тактику, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию в энергосистеме. Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

Энергетики ожидают, что в скором времени удастся набрать мощности на атомных станциях, в частности, на Ровенской АЭС.

"Соответственно, процент покрытия потребления будет расти, хотя уже не так стремительно, как мы восстанавливались после системной аварии, которая произошла во вторник. Мы планируем, что выходные мы пройдем с дефицитом 25%. Это показатель близок к тому, который был до последнего обстрела, но он все еще будет немного больше", - сказал Кудрицкий.

В Укрэнерго рассчитывают, что стабилизировать ситуацию получится уже на протяжении выходных, чтобы в понедельник вернуться к привычным почасовым графикам отключений света.

"Посмотрим по завтрашнему дню, возможно, нам удастся достичь планового режима еще раньше. Например, с воскресенья. Обещать не могу, посмотрим, как пройдет суббота. Сейчас мы немного сменили тактику и доводим до облэнерго не объем ограничений, а лимит потребления по области", - добавил Кудрицкий.

Отключение света в Украине

Напомним, 23 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области были "прилеты".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что после массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному исчезновению электроэнергии в большей части областей страны, 16 регионов вновь были запитаны по состоянию на утро четверга, 24 ноября.

Позже, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после массированной атаки со стороны РФ. Во все области уже подана электроэнергия, поэтому в ближайшие дни в Украине введут плановые отключения света, вместо аварийных.

В Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Другие новости:

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