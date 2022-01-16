На Донбассе обнаружено около 300 единиц военной техники боевиков: опубликована карта расположения

Российская военная техника на границе с Украиной / facebook.com/irakli.komaxidze

Украинская сторона СЦКК заявила, что Россия вновя нарушает Минские договоренности. За минувшие сутки на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей было обнаружено 275 единиц военной техники боевиков РФ.

По данным пресс-центра штаба ООС, речь идет о десятках танков, БМП, гаубицах, самоходных артиллерийских установках и комплексах РСЗО.

Также в этом время вооруженные формирования РФ пытались препятствовать работе СММ ОБСЕ.

"Велся огонь из стрелкового оружия в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат пролетал над районом Васильевка. Во время этого полета БПЛА СММ малого радиуса действия также подвергался воздействию помех сигнала GPS. Кроме того, БПЛА СММ малого радиуса действия испытывали влияние помех сигнала GPS во время полетов над районами вблизи Васильевки, Каштанового и Калинового", - сказано в сообщении.

В ведомстве полагают, что эти нарушения являются предпосылками для дальнейшей эскалации напряжения на линии соприкосновения.

Реклама

"Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", - сказано в сообщении.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к главе МИД Германии Анналене Бербок с просьбой, чтобы Берлин срочно одобрил поставки оружия в Украину. Данное обращение Мельник аргументировал угрозой вторжения РФ.

Вторжение России в Украину

The New York Times 7 января опубликовало новую карту с войсками РФ у границ Украины. СМИ писало, что россияне стянули около 100 тысяч войск к украинским кордонам и окружили государство с трех направлений.

Позже американская разведка узнала о сценарии, согласно которому Москва готовит операцию по нападению на боевиков в ОРДЛО "под чужим флагом", чтобы создать повод для военного наступления на Украину. Отмечается, что россияне могут пойти на провокации за несколько недель до военного вторжение, которое может произойти в период с середины января по середину февраля.

Также США пригрозила Москве серьезными санкциями в том случае, если российское государство решит пойти на новую военную операцию против Украины.

Читайте также: