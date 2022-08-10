На грани дефолта: кредиторы приняли важное решение по госдолгу Украины - Reuters

Кредиторы заморозили госдолг Украины / УНИАН

Для того, чтобы не допустить дефолта Украины, зарубежные кредиторы заморозили выплаты по внешнему долгу на 20 миллиардов долларов, пишет издание Reuters в среду, 10 авгутса.

По информации источников СМИ, иностранные кредиторы откликнулись на просьбу Украины и заморозили на два года выплаты по международным облигациям почти на 20 миллиардов долларов.

Reuters сообщает, что в связи с отсутствием признаков прекращения огня, почти через шесть месяцев после начала российского вторжения 24 февраля, владельцы облигаций согласились отложить суверенные проценты и капитальные платежи по 13 украинским суверенным облигациям.

Ранее мы писали о том, что дефолта в Украине по социальным выплатам пока не будет, но они будут сокращаться. В чате на Главреде политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что в Украине есть проблема посерьезней - это безработица.

"Какие-то выплаты сократят, но какие-то минималки все равно будут выплачивать. В Украине сейчас гораздо острее стоит проблема, связанная с растущим количеством безработных", - отметил эксперт.

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