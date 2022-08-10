На грани дефолта: кредиторы приняли важное решение по госдолгу Украины - Reuters

Иностранные кредиторы откликнулись на просьбу Украины и заморозили на два года выплаты по международным облигациям почти на 20 миллиардов долларов.
Для того, чтобы не допустить дефолта Украины, зарубежные кредиторы заморозили выплаты по внешнему долгу на 20 миллиардов долларов, пишет издание Reuters в среду, 10 авгутса.
По информации источников СМИ, иностранные кредиторы откликнулись на просьбу Украины и заморозили на два года выплаты по международным облигациям почти на 20 миллиардов долларов.
Reuters сообщает, что в связи с отсутствием признаков прекращения огня, почти через шесть месяцев после начала российского вторжения 24 февраля, владельцы облигаций согласились отложить суверенные проценты и капитальные платежи по 13 украинским суверенным облигациям.
Ранее мы писали о том, что дефолта в Украине по социальным выплатам пока не будет, но они будут сокращаться. В чате на Главреде политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что в Украине есть проблема посерьезней - это безработица.
"Какие-то выплаты сократят, но какие-то минималки все равно будут выплачивать. В Украине сейчас гораздо острее стоит проблема, связанная с растущим количеством безработных", - отметил эксперт.
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