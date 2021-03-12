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На Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИ

12 марта 2021, 16:40
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В Счастливом работают полицейские и кинологи, они повторно допрашивают местных жителей, в том числе и с применением детектора лжи.

Эксперты продолжают работу на месте гибели ребенка / hr.npu.gov.ua

В Херсонской области убийцу семилетней Марии Борисовой разыскивают среди местных жителей села Счастливое.

Как сообщает ТСН, уголовное производство по факту исчезновения переквалифицировали на "умышленное убийство малолетней". Продолжаются экспертизы, в частности, устанавливается время и место гибели.

Сейчас в Счастливом работают полицейские и кинологи. Повторно допрашивают местных жителей, в том числе и с применением детектора лжи.

В свою очередь жители села Счастливое Херсонской области рассказали детали исчезновения 7-летней Маши Борисовой, которую нашли 11 марта мертвой в сарае на территории населенного пункта.

Селяне утверждают, что родители погибшего ребенка иногда злоупотребляли алкоголем, и уже готовятся устроить самосуд над убийцей. По неофициальной информации, к преступлению могут быть причастны несколько человек, пишет Сегодня.

"Одни считают причастным родственника этой семьи, кого-то из кумовьев. Вторые судачат, мол, к этому может быть причастен тот, кто имеет отношение к зданию, где нашли тело девочки. Вроде бы полицейская собака привела и к крестному девочке, и к тому человеку, в сарае которого было обнаружено тело. Полиции предстоит выяснить, кто же на самом деле убийца", – рассказали изданию жители Счастливого.

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Как ранее сообщал Главред:

  • 7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.
  • Однако пропажу ребенка мать заметила только вечером этого дня. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию.
  • К поискам привлекли кинологов и несколько волонтерских отрядов.
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