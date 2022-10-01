На Херсонщине с россиянами творится беда - Арестович

Ситуация для россиян ухудшается - Арестович / Коллаж фото Радио Свобода, Алексей Арестович

В Херсонской области происходит "беда" для российских оккупантов, ситуация для них может еще больше ухудшится, говорится в заявлении советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире Фейгин Live.

"Злые российские языки чего-то закричали, что на Херсонщине какая-то беда с ними творится. Подробности, я думаю, мы узнаем ближе к понедельнику, когда заявит Генштаб ВСУ. Там беда, которая может стать бедой-бедой", - заявил Арестович.

По его словам, более детальная информация может быть раскрыта уже в понедельник, 3 октября.

Также он добавил, что несколько ударов были нанесены по районам скопления живой силы россиян и по их складам в Херсоне и Новой Каховке.

Путин объявил об аннексии территорий Украины

Глава страны-агрессора Владимир Путин 30 сентября объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На якобы "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационной "властью".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия аннексией Украины решила пойти на эскалацию войны. Он призвал мир показать решительную реакцию на незаконные действия Кремля.

30 сентября президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

По словам украинского гаранта, государство уже прошло свой путь для евроатлантической интеграции.

"Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - подчеркнул Зеленский.

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