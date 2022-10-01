Путин – нелюдь, никаких переговоров с ним после аннексии территорий Украины не будет – Данилов

Мы будем вести переговоры только с другим президентом России - Данилов / Коллаж УНИАН

Украина не будет вести никаких переговоров с Владимиром Путиным и готова к диалогу только с другим российским президентом. С нынешним главой России "нелюдем" говорить не о чем после того, как Москва объявила об аннексии украинских территорий. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского марафона UA Разом он рассказал о том, что на СНБО приняли единогласное решение, согласно которому Украина не собирается вести переговоры с Путиным.

По словам Данилова, диалог будет только с другим главой РФ, а с "нелюдем" говорить не о чем.

"Никаких переговоров с Путиным после того, что произошло 30 сентября, Украина вести не будет. Точка. Мы будем вести переговоры только с другим президентом Российской Федерации. С этим нелюдем не о чем вообще разговаривать", - подчеркнул Алексей Данилов.

Путин объявил об аннексии территорий Украины

Глава страны-агрессора Владимир Путин 30 сентября объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На якобы "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационной "властью".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия аннексией Украины решила пойти на эскалацию войны. Он призвал мир показать решительную реакцию на незаконные действия Кремля.

30 сентября президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

По словам украинского гаранта, государство уже прошло свой путь для евроатлантической интеграции.

"Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео ТСН - как мир отреагировал на заявление Путина 30 сентября

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