УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Путин – нелюдь, никаких переговоров с ним после аннексии территорий Украины не будет – Данилов

1 октября 2022, 15:09

Киеву поставил точку в вопросе политического диалога с главой Кремля, сказал Алексей Данилов.

Данилов, Путин
Мы будем вести переговоры только с другим президентом России - Данилов / Коллаж УНИАН

Украина не будет вести никаких переговоров с Владимиром Путиным и готова к диалогу только с другим российским президентом. С нынешним главой России "нелюдем" говорить не о чем после того, как Москва объявила об аннексии украинских территорий. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского марафона UA Разом он рассказал о том, что на СНБО приняли единогласное решение, согласно которому Украина не собирается вести переговоры с Путиным.

По словам Данилова, диалог будет только с другим главой РФ, а с "нелюдем" говорить не о чем.

"Никаких переговоров с Путиным после того, что произошло 30 сентября, Украина вести не будет. Точка. Мы будем вести переговоры только с другим президентом Российской Федерации. С этим нелюдем не о чем вообще разговаривать", - подчеркнул Алексей Данилов.

Путин объявил об аннексии территорий Украины

Глава страны-агрессора Владимир Путин 30 сентября объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На якобы "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационной "властью".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия аннексией Украины решила пойти на эскалацию войны. Он призвал мир показать решительную реакцию на незаконные действия Кремля.

30 сентября президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

По словам украинского гаранта, государство уже прошло свой путь для евроатлантической интеграции.

"Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео ТСН - как мир отреагировал на заявление Путина 30 сентября

Другие новости:

СНБО Алексей Данилов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:17

Есть нюанс: в Минобороны Германии отреагировали на намерение Украины быстро вступить в НАТО

15:09

Путин – нелюдь, никаких переговоров с ним после аннексии территорий Украины не будет – ДаниловВидео

14:34

Под Купянском оккупанты расстреляли автоколонну: найдены тела 20 погибших, среди них детиФотоВидео

14:30

Война продлится до 2032 года, она перенесется на территорию России и станет глобальной – СоскинВидео

14:22

На войне в Украине ликвидировали майора армии РФ

Реклама
14:08

Когда праздник бабушек и дедушек в Украине в 2022 году и другие праздники семьиВидео

14:06

"Усилится ракетный террор": Золотарев рассказал, как Россия будет принуждать Украину к переговорам

13:47

Не сумасшедшие, а гении: зачем люди кладут в холодильник джинсы, колготки и даже обувь

13:38

Защитники Украины подняли на окраинах Лимана сине-желтый флагВидео

13:18

ВСУ показали кадры из Лимана - оккупантам предлагают сдаться в пленВидео

13:05

Путин не готов нажать ядерную кнопку, но может изменить позицию при двух условиях – ISWВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 октября 2022: Девам – расставание, Весам – затруднения, Водолеям – долги

12:58

В ноябре Россия снова может напасть со стороны Беларуси - Золотарев

12:53

"Они понимают, что реакция на их действия будет": эксперт объяснил в чем смысл "ядерных пугалок" Кремля

12:40

Гороскоп на октябрь 2022 для Стрельцов: месяц будет очень прибыльным - когда ждать денегВидео

12:14

Россию в январе-феврале 2023 года ждут бунты и побоища, начнется Армагеддон – СоскинВидео

12:11

В ВСУ подтвердили освобождение 5 населенных пунктов возле Лимана, оккупанты - в кольцеВидео

11:47

"РФ делала бы это тихо и без шума": нанесет ли Россия ядерный удар - прогноз эксперта

11:36

Остался маленький сын: в Украине ликвидировали молодого оккупанта из Татарстана

11:32

Более 5 тысяч военных РФ в окружении у Лимана: ВСУ перекрыли врагу логистику и пути отхода – ГайдайВидео

Реклама
11:25

Приметы на 2 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь невероятный успех и здоровьеВидео

11:24

Надо перебить негатив: эксперт рассказал, как Россия использует аннексию территорий Украины

11:22

"Хотели убить как можно больше людей": в МВД раскрыли детали удара по колонне гражданских в ЗапорожьеВидео

11:22

Сумасшедший Охлобыстин проорался на концерте возле Кремля про "священную войну"Видео

11:21

Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги

11:00

Как обуздать взбесившегося российского зверя, или Почему Украину примут в НАТОмнение

10:51

Дожди с грозами накроют Украину в первые дни октября: где ждать непогоды

10:28

"Я просто позвонил попрощаться": оккупант рассказал жене о тяжелом положении армии РФ на фронте

10:12

Российского пилота Красноярцева, бомбившего Чернигов, обменяли на украинских летчиков

10:12

Гороскоп на октябрь-2022: угроза ядерного удара по Украине и новые чудеса ВСУВидео

09:58

Кремлевские рожи чувствуют, что это не праздник, а начало их концамнение

09:37

Как будет развиваться ситуация на фронте до конца года: Жданов назвал худший и лучший сценарии

09:28

ВСУ ликвидировали вагнеровца "Самурая": ранее он воевал в Сирии и Ливии

09:00

Рискнет ли Путин и какой будет "ответка" Запада: Михаил Гончар о перспективах ядерного удара

08:51

С завязанными глазами увезли в неизвестном направлении: оккупанты выкрали гендиректора ЗАЭС

08:32

Три страны могут выступить категорически против приема Украины в НАТО - ЖдановВидео

08:30

Дрова или пеллеты: какое отопление дешевле в Украине и как сэкономитьВидео

08:25

ВСУ уничтожили "Солнцепек" оккупантов и ударили по логистическим центрам

07:51

ВСУ могут освободить Лиман в ближайшие 72 часа - ISWВидео

06:09

День ангела Ирины 2022 – волшебные поздравления и картинки

Реклама
05:33

Дед наложил в штанымнение

04:41

Полковник ВСУ озвучил тревожный прогноз по взятию Одессы в "котел"Видео

04:00

Превращаются в жестких тиранов: имена мужчин, от которых после свадьбы захочется сбежать

03:30

Взлет доллара до 50 грн: украинцев предупредили о неизбежной девальвацииВидео

03:20

Вкуснейшие квашеные помидоры за 1 день: обалденный рецептВидео

02:40

Украину ждет мощный снегопад: синоптик рассказал об атаке морозной погодыВидео

02:03

"Щель видно": Волочкова в мини платье выбрала неправильный ракурс для фото

01:34

Меган Маркл шантажировала принца Гарри расставанием - почему герцогиня решила уйти

01:03

Женский гороскоп на неделю 3-9 октября: Девам – завистники, Весам – деньги, Скорпионам – успех

00:51

Приметы на 1 октября: какие 5 запретов нельзя нарушать в первый день месяцаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиМодные прическиОкрашивание волос
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять