На Херсонщине ВСУ потопили баржу РФ вместе с десятками оккупантов и техникой

На юге ВСУ уничтожили четыре военных склада / Фото УНИАН

В Херсонской области в результате удара Вооруженных сил Украины уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой, сообщил спикер оперативного командования Пивдень Владислав Назаров.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ отработано огневое поражение районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники врага и пунктов управления противника, подчеркнул он в сводке, опубликованной в Facebook ОК пивдень.

"При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы", - сообщил Назаров.

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Подтвержденные потери врага составляют 30 военных и 2 боевые машины пехоты, добавил он.

Контрудары ВСУ на Херсонщине

Напомним, вечером накануне, 3 сентября, сообщалось о мощном ударе по Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области. Появилось видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

Ранее сообщалось, что украинская авиация в субботу, 3 августа, нанесла 24 точных ударов по российским захватчикам на юге. Также сильно ударили по противнику ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.

В результате российское войско потеряло 138 человек личного состава, 31 единицу военной техники и склад боеприпасов. Кроме этого, была поражена паромная переправа близ Берислава.

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