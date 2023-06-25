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На Хмельнитчине поклонники УПЦ МП кричали "позор" военным: подробности громкого скандала

Алина Дембицкая
25 июня 2023, 17:21 обновлено 25 июня, 17:31
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От сторонников УПЦ МП все присутствующие также слышали такую фразу: "Герои в кавычках служат рогатому сатане".
На Хмельнитчине поклонники УПЦ МП кричали 'позор' военным: подробности громкого скандала
В Хмельницкой области сторонники УПЦ МП кричали "позор" военным / Коллаж: Главред, фото: Красиловский городской совет, скриншот из видео

В пятницу, 23 июня, в городе Красилов, что в Хмельницкой области, в последний путь провожали погибшего на фронте Ивана Кушнирука. Священники православной церкви Украины правили панихиду по погибшему в Свято-Троицком храме. В это время возле храма собрались сторонники УПЦ МП и устроили акцию протеста против ПЦУ. Именно во время того, как из храма выходили военные и родные павшего воина, им вслед кричали "Позор". Видео с места событий на своей странице в Facebook опубликовал блогер, участник боевых действий Александр "Гром" Грамарчук.

На опубликованных кадрах видна толпа людей, стоящих у ворот храма. Когда из него выходят родные павшего воина и военные, пришедшие отдать дань уважения павшему на поле боя собрату, толпа начинает скандировать "Позор!". Также они кричали "Мы не хотим в ПЦУ".

"Это какой-то сюр... В Красилове (Хмельницкая область) прихожане РПЦ кричали "Позор!" военным и родственникам погибшего Героя, которые выходили из храма после панихиды по погибшим, которую проводила ПЦУ", - написал "Гром".

видео дня

Смотрите в нашем телеграмм-канале видео инцидента:

На Хмельнитчине поклонники УПЦ МП кричали 'позор' военным: подробности громкого скандала
Сторонники УПЦ МП кричали "Позор" военным / скриншот

Как написала местная жительница Росина Люзак на своей странице в Facebook, от сторонников УПЦ МП все присутствующие также слышали такую фразу: "Герои в кавычках служат рогатому сатане".

Что известно о погибшем Иване Кушнируке

Как рассказывает Красиловский городской совет, с первых дней полномасштабного российского вторжения Иван Кушнирук вступил в ряды теробороны. Сначала он нес службу на территории общины. Впоследствии его отправили на Восток. Там он выполнял задания в самых горячих точках.

5 июня, во время наступательных действий, в районе населенного пункта Северное Донецкой области, перемещаясь между позициями, защитник пропал без вести. Впоследствии стало известно, что Иван Кушнирук погиб.

Мужчине было 40 лет. Дома его ждали мама Анна Ивановна, дочь София, жена Алена, брат Юрий и сестра Галина.

"Честный и смелый, мужественный и бесстрашный, светлый и добрый, всегда готовый прийти на помощь – таким был наш Герой и таким он останется в нашей памяти и всех будущих поколений. Смерть Ивана – это не только боль семьи, это боль всей общины, боль всей страны", - написал Красиловский горсовет.

Напомним, ранее в Хмельницком в храм пришел украинский военный Артур Ананьев, которого возмутило то, что служба до сих пор проводится на русском языке. Он обратился к прихожанам с вопросом: "Сколько еще нужно смертей украинских бойцов, чтобы люди прекратили ходить в Московский патриархат". Однако ему начали отвечать пинками.

Оказалось, что одним из злоумышленников стал местный пророссийский священник Игорь Слободян. Он вместе с коренастыми мужчинами набросился на украинского военного и они вместе пытались сбить украинского защитника с ног. Мужчину били, повалили, он сильно ударился головой о плитку.

Также Главред рассказывал, что в Каменце-Подольском Хмельницкой области на праздник Вербного воскресенья, 9 апреля, прихожане и активисты потребовали передать ПЦУ ключи от собора Александра Невского, который ранее занимала УПЦ МП. В результате произошли столкновения.

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