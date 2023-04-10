На Хмельнитчине произошли столкновения: УПЦ МП блокирует переход храма в ПЦУ

У собора Александра Невского произошли столкновения. Активисты и прихожане остались на территории собора на ночь.

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В Каменце-Подольском произошли столкновения / t.me/kamianetsday

В Каменце-Подольском Хмельницкой области на праздник Вербного воскресенья, 9 апреля, прихожане и активисты потребовали передать ПЦУ ключи от собора Александра Невского, который ранее занимала УПЦ МП.

В результате произошли столкновения, сообщило местное издание "КОД Каменца".

"Во время вчерашнего собрания громада Каменец-Подольского высказалась за переход собора Александра Невского в ПЦУ, но ключи от храма священники не отдают и ревизионную комиссию в помещение не впускают", – говорится в сообщении.

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Вечером в воскресенье у собора произошли столкновения. Активисты и прихожане остались на территории собора на ночь.

Местные правоохранители обратились к собравшимся с просьбой действовать правомерно. Отмечается, что в полиции зарегистрировано несколько обращений за последние два дня и по ним проводится проверка.

Столкновения у собора Александра Невского / Скриншот

Как уточняет Суспільне, главными требованиями прихожан ПЦУ и активистов являются допуск ревизионной комиссии в храм, чтобы провести инвентаризацию и ключи от собора.

"Мы требуем, чтобы священники МП пропустили ревизионную комиссию в собор. Сейчас нас туда не пускают, хотя есть решение общины о переходе в ПЦУ. Палатки мы ставим, потому что наша акция является бессрочной. Здесь ночью будут оставаться люди на дежурстве", — сказала одна из организаторов акции Алла Чепелюк.

Ранее в Хмельницком в храм пришел украинский военный Артур Ананьев, которого возмутило то, что служба до сих пор проводится на русском языке. Он обратился к прихожанам с вопросом: "Сколько еще нужно смертей украинских бойцов, чтобы люди прекратили ходить в Московский патриархат". Однако ему начали отвечать пинками.

Оказалось, что одним из злоумышленников стал местный пророссийский священник Игорь Слободян. Он вместе с коренастыми мужчинами набросился на украинского военного и они вместе пытались сбить украинского защитника с ног. Мужчину били, повалили, он сильно ударился головой о плитку.

После этого под храмом собралось более тысячи возмущенных людей.

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что это избиение военного в храме должно стать аргументом для нардепов, чтобы проголосовать за запрет УПЦ МП.

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