На Киевщине в частном детсаду воспитатели потеряли мальчика и даже не бросились на поиски ребенка

В Броварах в садике пропал ребенок, мальчика нашли копы / reporter-ua.com

В городе Бровары Киевской области воспитатели частного детского сада потеряли двухлетнего мальчика во время прогулки. Малыша обнаружили случайные прохожие, которые вызвали полицию. Об этом в Facebook написала мать ребенка Ольга Коломийчик.

Как рассказала женщина, ее сын посещает частный детский сад. Однако, после прогулки воспитатели его потеряли и, как утверждает женщина даже не пытались разыскать и не вызвали полицию. Ребенка заметили случайные прохожие возле гаражей и вызвали полицию.

"Воспитатели садика не разыскивали ребенка даже собственными силами. Они просто не заметили, что ребенка нет", – пишет женщина.

Как рассказали журналистам издания "Трибуна Бровары" в частном детсаду, ребенок "незаметно выбежал через открытую дверь". Там утверждают, что искали мальчика, однако его впоследствии привела полиция.

В полиции Броварского районного отделения сообщили, что ребенка нашел случайный прохожий, который вызвал правоохранителей. Затем копы начали розыски родителей. Однако, спустя час розысков, им это не удалось. Затем они решили проверить ближайшие детские сады, и установили, что малыш потерялся во время прогулки.

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Полицейские вернули ребенка в детсад и провели с его директором разъяснительную беседу.

В детсаде Черкасс разгорелся скандал из-за списка покупок

Ранее Главред уже писал, что в Черкассах в детском саду №69 родителей шокировали списками того, что необходимо приобрести для детей. В нем указано, что взрослым нужно покупать белье, мыло, швабры, тряпки и десятки других товаров – те, на которые городской совет выделяет средства.

Очевидно, что такой список обойдется не в одну тысячу гривень.