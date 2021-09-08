"Понимаю канцтовары, а остальное?": в детсаде Черкасс разгорелся скандал из-за списка покупок

Женщина была удивлена позициями в списке / коллаж Главред

В Черкассах в детском саду №69 родителям выдали списки того, что необходимо приобрести для детей. Кроме привычных канцтоваров и моющих, в список включили и другие товары.

"Давно я не получала вот такие списки в детском саду. Я понимаю и знаю, что канцтовары должна я покупать, а остальные?", — поинтересовалась Анастасия Подгорная в подписи к посту на своей страничке в Facebook.

Женщина также прикрепила фото списка, в котором среди прочего можно найти совок с веником, чайник, миски для кухни, корзины для игрушек и даже вилки.

фото: Facebook Анастасия Подгорная

В горсовете отреагировали

Заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина на своей страничке в Facebook сообщила, что любой сбор средств с родителей на ремонт или содержание садов запрещен.

"Средства на закупку всех видов продукции предусмотрены в общих сметах учреждений дошкольного образования. Родители детей могут покупать только индивидуальные наборы канцтоваров, которыми пользуются их дети во время занятий", — пояснила Чубина.

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Также она отметила, что по поводу указанной ситуации - будут приняты жесткие дисциплинарные меры.

Ранее мы рассказывали, что во Львове родители детей пожаловались на то, что руководство детсада собирает "добровольные взносы" на все: средства гигиены, бытовую химию, канцтовары, чистку ковров, подарки детям и воспитателям в дни рождения и праздники, на ремонты и прочее.