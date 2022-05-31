На юге ВСУ безжалостно уничтожили 78 рашистов, вражеские гаубицы, танки и "Грады"

Украинские военные уничтожили оккупантов и технику / УНИАН

Украинские военные продолжают безжалостно крошить оккупантов. Лишь за сутки они уничтожили на юге по меньшей мере 78 рашистов и кучу техники. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили российские танки, грады, гаубицы и другое оружие.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями вражеским силам за сутки причинены существенные потери: всего уничтожено 78 рашистов, 8 танков, 2 гаубицы, самоходная пушка "Пион", 2 реактивные системы залпового огня "Град", 5 единиц бронированной и 2 – автомобильной", - говорится в сообщении.

Враг активизирует авиационные и артиллерийско-минометные удары, так как не преуспевает в продвижении. Два вертолета Ми-24 ударили по украинским позициям. Населенные пункты Николаевской области рашисты обстреляли дальнобойной ствольной артиллерией "Пион" и реактивно системой залпового огня "Ураган".

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Напомним, украинский пилот в небе над Херсонщиной в бою сбил российский Су-35 за около 100 млн долларов и уничтожил позиции врага. Оккупант охотился на украинских штурмовиков, но он был сокрушен нашим МиГ-29.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали около 20 оккупантов вместе с бронетехникой на одном из направлений.

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