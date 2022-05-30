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Уничтожен Су-35 за 100 млн долларов: украинский пилот героически прикрыл наших штурмовиков

30 мая 2022, 08:35

Украинский пилот на МиГ-29 мастерски сбил в воздушном бою современный российский Су-35 за 100 млн долларов.

Су-35
Украинский пилот сбил российский Су-35 / Воздушные силы ВСУ, wikipedia

Украинский пилот в небе над Херсонщиной в бою сбил российский Су-35 за около 100 млн грн и уничтожил позиции врага. Об этом сообщает военнослужащий Анатолий Кравчук.

Су-35 пытался убить украинских штурмовиков. Сокрушительный удар военному из "второй армии мира" нанес пилот на МиГ-29, который прикрывал наших защитников.

"27 мая над Херсонщиной состоялся воздушный бой. Наш старенький, еще советских времен МиГ-29 уничтожил современный вражеский Су-35, и это невероятно, потому что технические параметры Сушки на много круче и выйти победителем нашему летчику удалось исключительно через собственный класс, который оказался намного, просто в разы выше хваленых летчиков "Второй армии мира". У них полно боевого опыта и все равно нам они тупо проигрывают, потому что мы невероятно мощные и мы - первая армия в мире с лучшими воинами!"- написал Кравчук.

Украинский пилот смог не только сбить русский "птичку", но и уничтожил часть вражеской техники и личного состава.

"Наш пилот отвлек внимание рашистского "аса" на себя, прикрывая группу других наших самолетов. А потом уничтожил кацапскую "птичку". Вместе с тем еще и нанес удар по позиции ротно-тактической группы орков. Результат: минус сверхсовременный российский самолет да еще и немножко техники и живой силы оккупантов покрошил на "винегрет". Слава ВСУ! Держим строй, победа будет за нами" - добавил Кравчук.

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Штурмовик Су-35 - что известно

Многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++ был разработан в ОКБ Сухого в 2008 году.

Су-35 является одним из основных истребителей ВВС России.

Истребитель вооружен ракетами воздух-воздух, воздух-земля, ракетами воздух-земля большой дальности и неуправляемыми боеприпасами. Всего он может переносить до 8000 кг вооружения.

National Interest назвал Су-35 первым в списке самого опасного вооружения России при гипотетическом конфликте с США, по мнению экспертов издания, Су-35 - "экстремально опасен" для любого самолета НАТО.

Эксперты отметили, что опасность Су-35 связана с очень большой загрузкой ракет "воздух-воздух" дальнего радиуса действия, возможностью пуска ракет на сверхзвуковой скорости, сверхманевренностью и мощными средствами радиоэлектронной борьбы.

Стоит Су-35 примерно 100 миллионов долларов.

Напомним, украинские военные уничтожили в Харьковской области российский истребитель Су-35. Пилот выжил, однако его взяли в плен наши защитники.

Другие новости:

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