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Су-35, которым пугают НАТО, превратился в груду металла за 50 млн под Харьковом: что известно о "сверхсамолете" Путина

28 марта 2022, 13:49

Очередной российский "аналоговнет" был уничтожен ВСУ.

Су-35, которым пугают НАТО, превратился в груду металла за 50 млн под Харьковом / скриншот

Украинские военные уничтожили в Харьковской области многоцелевой истребитель Су-35 ВВС РФ.

Советник главы МВД Антон Геращенко отметил, что суперсовременный российский самолет был сбит силами ПВО еще 24 марта.

"Приятно рано утром посмотреть как на поле под Изюмом горят обломки "суперсовременного" Су-35 за 50 миллионов долларов А перепуганный вражеский летчик стоит на коленях с ужасом в глазах", - написал Геращенко на своем Telegram-канале.

Российский истребитель Су-35: что о нем известно

Многоцелевой сверхманёвренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++ был разработан в ОКБ Сухого в 2008 году.

Су-35 является одним из основных истребителей ВВС России.

Вооружение Су-35

  • Ракеты воздух-воздух
  • Воздух-земля
  • Ракета воздух-земля большой дальности
  • Неуправляемые боеприпасы

Всего истребитель может переносить до 8000 кг вооружения.

National Interest назвал Су-35 первым в списке самого опасного вооружения России при гипотетическом конфликте с США, по мнению экспертов издания, Су-35 — "экстремально опасный" для любого самолёта НАТО.

Читайте такжеПровоцирует столкновение с НАТО: российский истребитель вторгся в воздушное пространство ПольшиЭксперты отметили, что опасность Су-35 связана с очень большой загрузкой ракет "воздух-воздух" дальнего радиуса действия, возможностью пуска ракет на сверхзвуковой скорости, сверхманёвренностью и мощными средствами радиоэлектронной борьбы.

Стоит Су-35 приблизительно 50 миллионов долларов.

Напомним, в боях под Гостомелем Киевской области Вооруженные силы Украины разгромили оккупантов из состава элитной дивизии Росгвардии имени Дзержинского.

Также мы сообщали, что Украина получила от Министерства обороны Великобритании партию переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.

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