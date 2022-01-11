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На зарплаты полиции дополнительно выделили 1 млрд – Монастырский

11 января 2022, 15:22

В этом году в госбюджет заложены 2,8 млрд гривен на повышение зарплат сотрудникам системы МВД.

Нацполиция
Зарплаты полицейским / pixabay, УНИАН

В Украине правоохранители получат повышение зарплаты с февраля 2022 года.

Как сообщил в Facebook министр внутренних дел Денис Монастырский, правоохранители получат повышение с 1 февраля.

"Президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля. Подчеркну, не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы", - написал он.

Если в прошлом году доплаты полицейским обеспечивали из "ковидного фонда", то теперь зарплаты повышают благодаря спецоперации "Акциз" по выявлению нелегальной реализации подакцизных товаров.

"Это, по информации ГНС, только за два последних месяца 2021 года обеспечило поступление дополнительных 2,3 млрд гривен", - сообщил министр.

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В этом году в госбюджет заложены 2,8 млрд гривен на повышение зарплат сотрудникам системы МВД, из них Нацполиции - 1 млрд.

Повышение зарплат полицейским

Ранее глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правительство выделило деньги на повышение зарплат полицейским с этого месяца.

"Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января", - писал он.

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Как сообщал Главред, Верховная Рада утвердила прожиточный минимум на 2022 год, который прописан в принятом госбюджете-2022.

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