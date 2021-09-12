На Житомирщине упал самолет зацепился за деревья, пострадал пилот

В Житомирской области разбился самолет

В Житомирской области, неподалеку от Кмитова упал легкомоторный самолет. Пилота госпитализировали в больницу.

Об этом пишетместное издание Житомир.info.

Согласно данным ГСЧС, легкомоторный самолет упал на расстоянии 200-300 метров от жилых домов. По предварительным данным, во время опрыскивания поля, "кукурузник" зацепился за деревья. Пилота самолета госпитализировали в больницу.

"Пожара не было, поэтому техника спасателей не привлекалась. Насколько нам известно, пилот жив", - отметили спасатели.

Катастрофа с МН17

Гражданский лайнер авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года над оккупированной российско-террористическими войсками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, которые были на борту. Большинство погибших – 196 человек – граждане Нидерландов.

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Международная следственная группа 24 мая 2018 года пришла к выводу, согласно которому к катастрофе самолета Boeing 777 причастна Россия. Согласно версии следствия, авиалайнер был сбит в результате запуска ракеты зенитно-ракетным комплексом Бук, который состоял на балансе 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцировавшейся в Курске.

19 июня 2019 года следствие заявило, что первыми подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский боевик, бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин, генерал из РФ Сергей Дубинский, руководитель в 2014 году "разведки ДНР" Олег Пулатов и Леонид Харченко – глава "разведывательного батальона" боевиков.