Венедиктова назвала дату наказания виновных в трагедии с МН17 на Донбассе

Виновных в сбитии МН17 накажут в следующем году / УНИАН

Суд в Гааге вынесет приговор по делу о сбитии малайзийского "Боинга" - рейса MH17 только через год. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире программы "Свобода слова".

"Прокуроры уже в ноябре этого года скажут свою завершающую речь. Судьи уже поставили график, когда они могут вынести этот приговор. Это может быть либо сентябрь 2022 года, либо ноябрь 2022 года, либо декабрь 2022 года", - сказала Венедиктова.

Венедиктова также ответила на вопрос нардепа Ирины Геращенко, зачем президент Украины Владимир Зеленский передал главе РФ Владимиру Путину важного свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха, который был участником сбития МН17.

По ее словам, это произошло в рамках обмена пленными между Украиной России. Однако, как подчеркнула генпрокурор, это никаким образом не повредит делу судебного следствия в Гааге.

Также Венедиктова заметила, что Геращенко задает вопросы "не в пользу следствия".

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"Госпожа Ирина. Вы - политик. Я - прокурор. Пока дело идет, мы, прокуроры, не можем раскрывать детали. А вопросы, которые вы задаете, - точно не в пользу следствия и судебного разбирательства. Не надо политизировать уголовные дела", - акцентировала Венедиктова.

Кроме этого, она подчеркнула, что обмены с выдачами, поскольку это различные юридические процессы. Поэтому их путать не стоит.

В завершение своей речи она призвала не мешать работать прокурорам Нидерландов.

"Они очень честно и профессионально выполняют свою работу, чтобы действительно можно было уложиться в эти сроки, которые поставили в суде", - заключила генеральный прокурор.

Напомним, ранее адвокат-американец Джерри Скиннер, который в Европейском суде по правам человека представляет интересы родственников людей, погибших в результате сбития малазийского самолета Боинг-777 рейса МН17 над Донбассом, заявил, что Российская Федерация сбила борт специально.

Катастрофа с МН17

Гражданский лайнер авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года над оккупированной российско-террористическими войсками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, которые были на борту. Большинство погибших – 196 человек – граждане Нидерландов.

Международная следственная группа 24 мая 2018 года пришла к выводу, согласно которому к катастрофе самолета Boeing 777 причастна Россия. Согласно версии следствия, авиалайнер был сбит в результате запуска ракеты зенитно-ракетным комплексом Бук, который состоял на балансе 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцировавшейся в Курске.

19 июня 2019 года следствие заявило, что первыми подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский боевик, бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин, генерал из РФ Сергей Дубинский, руководитель в 2014 году "разведки ДНР" Олег Пулатов и Леонид Харченко – глава "разведывательного батальона" боевиков.