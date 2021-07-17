Последний рейс малайзийского Боинга: США призвали Россию признать ответственность за катастрофу / Reuters

В субботу, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв трагедии малайзийского Боинга 747 рейса MH17, который был сбит над территорией Донбасса сем лет назад. Также громкое заявление по этому поводу сделали в посольстве США в Украине.

"Семь лет тому назад в небе над Украиной произошла страшная катастрофа пассажирского самолета Boeing 747 рейса МН17. В результате трагедии погибли 298 человек. 298 потерянных жизней, 298 разрушенных мечтаний о счастливом будущем", - высказался Зеленский на своей странице в Instagram.

В то же время Зеленский добавил, что "мир должен знать правду".

"Верю, что истину в ближайшее время установят", - резюмировал он.

В то же время в посольстве США в Украине заявили, что рейс Малайзийских авиалиний MH17 над Донбассом сбили контролируемые Россией силы. В Москве должны признать свою роль в этой трагедии.

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"Семь лет назад, 17 июля 2014 года рейс MH17 был сбит над территорией Донецкой области Украины контролируемыми Россией силами. Россия до сих пор не признала этих фактов. В седьмую годовщину этой трагедии мы призываем Россию признать ответственность за свою роль в сбитии самолета и в полной мере сотрудничать со следствием", - говорится в заявлении посольства.

Кроме того, министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины сделали совместное заявление к седьмой годовщине катастрофы самолета Малайзийских авиалиний MH17. Эти страны составляют объединенную следственную группу.

"Наши мысли остаются с теми, кто погиб на борту, с их семьями и близкими. Для нас крайне важно оставаться непоколебимыми перед обязательствами по установлению истины, правосудию и привлечению виновных к ответственности. Мы отдаем должное сотрудничеству соответствующих следственных органов и подтверждаем нашу полную поддержку их усилий по установлению истины относительно того, что произошло", - говорится в заявлении, сообщает МИД Украины.

Подробнее о падении малазийского Боинга можно узнать в сюжете ТСН:

Ранее адвокат-американец Джерри Скиннер, который в Европейском суде по правам человека представляет интересы родственников людей, погибших в результате сбития малазийского самолета Боинг-777 рейса МН17 над Донбассом, заявил, что Российская Федерация сбила борт специально.