Нацгвардеец привлек сотню курсантов, чтобы сделать предложение руки и сердца любимой: видео

Нацгвардеец сделал предложение руки и сердца любимой прямо на плацу/ скриншот с видео

В Харькове военнослужащий нацгвардии устроил сюрприз на плацу своей возлюбленной и торжественно попросил стать его женой.

Соответственное видео опубликовали на YouTube-канале Национальной академии Национальной гвардии Украины.

Со Светланой 20-летний Денис познакомился в академии полтора года назад на занятиях по рукопашному бою и сразу влюбился. Чтобы сделать торжественное предложение руки и сердца, подготовил целую спецоперацию.

По легенде, нацгвардейцы снимали праздничный ролик ко Дню влюбленных. Сотня военных выстроилась на плацу в форме сердца, а по центру стояла 24-летняя Светлана, которая на камеру поздравляла харьковчан с Днем влюбленных.

Вдруг к ней подошел ее любимый с кольцом и цветами и встал на колено. Девушка тут же расплакалась, но согласилась без колебаний.

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Ранее Главред писал, что во время съемок на сцене Голосу країни произошло яркое событие: впервые за годы выхода украинского шоу участник сделал предложение своей девушке прямо на сцене после выступления на слепых прослушиваниях. Свидетелями этого события станет вся страна, а что девушка ответит – зрители узнают вскоре.

Также мы рассказывали, что Юрий Горбунов признался, как делал предложение Кате Осадчей.

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