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Голос країни-12 - слепые прослушивания: предложение руки и сердца и другие подробности съемок

21 декабря 2021, 14:02
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Какие секреты закулисья раскрылись с началом съемочного процесса музыкального шоу.

Тренеры Голосу країни-12: Потап, Оля Полякова, DOROFEEVA и Святослав Вакарчук / Пресс-служба

Начались съемки слепых прослушиваний самого масштабного вокального шоу страны Голос країни-12. В 12 павильоне столичного ВДНХ активно проходит съемочный процесс и уже появились первые подробности и эксклюзивные фото из-за кулис.

Тренерами Голосу країни стали топовые украинские звезды: cамый авторитетный украинский продюсер Потап, поп-королева Оля Полякова, диджитал-сенсация DOROFEEVA и рок-легенда, солист группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук.

За кулисами тренеры обсуждали, какие голоса ищут в новом сезоне Голосу країни. DOROFEEVA отметила, что ищет смелых и искренних, тех, кто изменит этот мир к лучшему. Кроме того, на съемках слепых прослушиваний тренер-победительница прошлого сезона DOROFEEVA появилась в новом образе – с темными длинными волосами и челкой.

В свою очередь, Потап попытается найти экстравагантные голоса, которые будут представлять Украину по всему миру, где бы они ни выступали.

"Сегодня мы начинаем снимать 12-й сезон легендарного шоу. И у меня большие планы. Я хочу найти эксклюзивные голоса, которые поразят и покорят сердца, в первую очередь украинских зрителей. Мои цели неизменны – я хочу, чтобы наши артисты представляли Украину по всему миру. И мы, украинцы, ими гордились. А украинский язык звучал по всей планете", – прокомментировал Потап.

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Голос країни-12: слепые прослушивания / Пресс-служба

Оля Полякова поделилась тем, что давно мечтала быть в "Голосі країни", и наконец-то ее мечта сбылась.

"Я давно мечтали быть в Голосі країни, и наконец-то это произошло. Я хочу найти вокалистов с сильными голосами. Для этого у меня есть все основания - классическое музыкальное образование! И вот меня пригласили. Теперь это для меня большая ответственность: Голос країни – серьезный проект, в который нужно погружаться полностью. Тут нельзя просто приезжать на съемки, улыбаться в кадре, что-то каламбурить и уходить. Здесь нужно вести людей к победе заниматься репертуаром, вокалом, аранжировками. Но я готова и очень ему рада", - рассказала Оля Полякова.

Вернувшись в кресло тренера Голосу країни, Святослав Вакарчук рассказал о своих первых эмоциях: "Первый день съемок приятно удивил участниками. Они такие разные. Такие не похожие друг на друга, интересные голоса, и это действительно круто. Увидим, как дальше. Но главное, чтобы было много классной музыки".

Голос країни-12: слепые прослушивания / Пресс-служба

На сцене проекта телезрителей ожидают музыкальные сюрпризы: атмосферное исполнение трека Staying Alive от бывшего бэк-вокалиста Святослава Вакарчука. Узнает ли голос своего бек-вокалиста Святослав? Также на Голос країни пришел киборг, защищавший Донецкий аэропорт в 2015 году и после подрыва пробывший в плену еще несколько недель.

Во время съемок на сцене Голосу країни произошло яркое событие: впервые за годы выхода украинского шоу участник сделал предложение своей девушке прямо на сцене после выступления на слепых прослушиваниях. Свидетелями этого события станет вся страна, а что девушка ответит – зрители узнают вскоре.

Напомним, ведущими шоу традиционно будет семейная пара телеведущих: Юрий Горбунов и Катерина Осадча, которые перед съемками слепых прослушиваний окрестили своего второго сына. Крестины 4-месячного Даниила пришлись на празднование Дня Святого Николая.

Бессменные ведущие Голосу країни-12 - Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Пресс-служба

Почему на сцене Голосу країни появится группа KALUSH и с каким участником Оля Полякова споет оперу – зрители узнают уже совсем скоро.

Дата премьеры сезона станет известна в скором времени. Все, что происходит за кулисами Голосу країни, зрители традиционно смогут узнать на YouTube-канале проекта. В этом году ведущими бэкстейджа, снятого при поддержке Київстар ТБ, станут победитель Голосу країни-11 Сергей Лазановский и выпускница 1+1 Media School Натали Солоник.

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