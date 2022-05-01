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Нацгвардия на Киевщине в жестоких боях захватили серьезные трофеи у оккупантов: свежие фото

1 мая 2022, 18:42

В частности, украинские бойцы захватили машину-тягач легкого бронирования, автомобили "Урал" и "КамАЗ", а также бронированный автомобиль "Торнадо".

Техника
Нацгвардия на Киевщине в жестоких боях захватили серьезные трофеи у оккупантов/ Нацгвардия Украины

Бойцы Национальной гвардии во время жестоких боев с русскими оккупантами в Киевской области добыли новые трофеи для украинских Вооруженных сил. Об этом сообщается на официальной странице Нацгвардии в Facebook.

В частности, украинские бойцы захватили машину-тягач легкого бронирования, автомобили "Урал" и "КамАЗ", а также бронированный автомобиль "Торнадо".

Сейчас специалисты из ВСУ не только отремонтировали и реставрировали полученный транспорт, но и оборудовали необходимым вооружением. Теперь трофейная техника уже используется в защите восточных границ Украины.

"Спасибо, ребята, за вашу смелость, мужество, за ваш профессионализм, за то, что творите невероятные вещи и даете взбучку нелепым оркам", – подчеркнули в Нацгвардии.

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Силам обороны Украины в ходе боев с российскими оккупантами удалось получить элитный трофей. Им удалось захватить зенитно-ракетный комплекс с боевой машиной на колесном шасси ЗРК Тор-М2. Теперь ЗРК будет находиться на балансе военных подразделений Украины.

Бойцы Сил специальных операций ВСУ сумели раздобыть системы ПВО оккупационных войск РФ. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе Бук и боевом пункте управления комплекса Бук М1. Военную технику должны передать украинским войскам.

В Харьковской области были откопаны танки оккупантов РФ. Вражескую технику, которая застряла в грязи, хотели сжечь. Однако позже решили передать ее на нужды ВСУ.

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Автор: Егор Бунин
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Нацгвардия российское вторжение новости Украины
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