"Начнется в любой момент": Лойко заявил об угрозе Третьей мировой из-за войны в Украине

Сергей Лойко заявил об угрозе Третьей мировой из-за войны в Украине / скриншот

Известный журналист Los Angeles Times, гражданин России Сергей Лойко, который приехал защищать Украину от российских оккупантов, заявил, что в эти дни идет война не только за нашу страну.

Сейчас существует угроза начала Третьей мировой войны нависла над всем миром, рассказал он в интервью "Голос Америки" .

По словам Лойко, текущую войну РФ против Украины можно сравнить с увертюрой перед началом мировой войны. Также он подчеркнул, что Третья мировая может начаться в любой момент.

"Мы сражаемся здесь не только за Украину, не только за ее независимость, не только за украинцев и их близких. Мы сражаемся здесь за вас, за весь мир, потому что это – начало Третьей мировой войны. Здесь у нас замечательная увертюра к Третьей мировой войне. Поэтому занавес может не закрыться, и первое действие начнется в любой момент", – рассказал Лойко.

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